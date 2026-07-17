La táctica de Zidane: ¿cómo funcionan los secretos del Real Madrid en la selección francesa?

Zinedine Zidane es uno de los entrenadores más fascinantes y únicos del fútbol mundial. A diferencia de Pep Guardiola, no está ligado a un estilo geométrico rígido, ni a un sistema defensivo estricto como Antonio Conte. El secreto del éxito de Zidane se basa en dos pilares: un pragmatismo táctico de alto nivel (flexibilidad) y un ambiente psicológico perfecto en el vestuario.

Zamin.uz presenta un análisis de los estilos tácticos utilizados por la leyenda francesa en el Real Madrid y cómo podría conectar con las estrellas de la selección francesa, especialmente Kylian Mbappé .

El estilo táctico en elReal Madrid: el efecto «camaleón»

Durante su etapa en el Real, los medios a menudo criticaban a Zidane diciendo que «no tenía táctica, solo suerte». Pero ganar tres Champions League consecutivas no es cuestión de azar. Zidane es un entrenador capaz de adaptar a su equipo a cualquier esquema según las fortalezas y debilidades del rival.

Diversidad de estilos: En la época en que brillaba el tridente «BBC» (Bale, Benzema, Cristiano), utilizaba el tradicional 4-3-3 . Tras la lesión de Gareth Bale, transformó el sistema instantáneamente a un 4-3-1-2 («rombo») , otorgando a Isco un rol de creador libre. Cuando era necesario, también supo utilizar perfectamente el esquema defensivo 4-4-2 .

Dominio de las bandas: Zidane daba libertad ofensiva total a sus laterales como Marcelo y Dani Carvajal. El equipo controlaba el balón en el medio campo a través de Kroos y Modrić, y cuando la defensa rival se cerraba, los ataques se resolvían con centros al área.

Libertad en el medio campo: No limita a los jugadores en marcos matemáticos rígidos. Ofrece libertad creativa, especialmente a los centrocampistas y delanteros, para que expresen su talento cerca del área rival.

El arte de gestionar estrellas: Aura y respeto infinito

La selección francesa es históricamente conocida por sus tensiones internas, guerras de egos y conflictos en el vestuario (basta recordar las Eurocopas de 1998, 2010 e incluso 2021). Didier Deschamps logró controlar este entorno, pero Zidane posee un «arma» de otro nivel.

La mayor ventaja del entrenador: él es Zinedine Zidane. Los jugadores sienten que no solo tienen a un entrenador, sino a su ídolo de la infancia, la mayor leyenda de la historia del fútbol y un campeón del mundo. Ante su estatus, cualquier estrella está obligada a dejar su ego a un lado.

Los principales métodos de gestión de estrellas de Zidane son:

El ejemplo de Cristiano Ronaldo: Ronaldo quería jugar 90 minutos en cada partido. Zidane fue el único capaz de convencerlo de descansar en algunos partidos de liga para reservar fuerzas para los momentos cruciales (finales de Champions). Lo logró no con órdenes, sino mediante conversaciones amistosas y respeto mutuo.

La transformación de Karim Benzema: La confianza de Zidane protegió a Benzema de las críticas durante años y lo impulsó a ser el mejor «nueve» del mundo y ganador del Balón de Oro.

El tándem Mbappé-Zidane: ¿cómo será la nueva Francia?

Para Kylian Mbappé, capitán y estrella actual de Francia, la llegada de Zidane sería un escenario ideal.

Mbappé nunca ha ocultado que creció admirando a Zidane y que tenía fotos de Zizou en las paredes de su habitación. Además, Mbappé defiende ahora los colores del Real Madrid, club muy querido por Zidane.

Mientras que con Deschamps Francia solía jugar un fútbol cauteloso y defensivo, bajo Zidane, Mbappé y otras estrellas ofensivas (Ousmane Dembélé, Bradley Barcola) tendrían mayor libertad creativa. Se espera que Zidane no limite a Mbappé a la banda izquierda, sino que le otorgue un rol de «free roam» en ataque, lo que aumentaría aún más la eficacia de Kylian.