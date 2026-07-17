La táctica de Zidane: ¿cómo funcionan los secretos del Real Madrid en la selección francesa?

·83·Deportes
La táctica de Zidane: ¿cómo funcionan los secretos del Real Madrid en la selección francesa?

Zinedine Zidane es uno de los entrenadores más fascinantes y únicos del fútbol mundial. A diferencia de Pep Guardiola, no está ligado a un estilo geométrico rígido, ni a un sistema defensivo estricto como Antonio Conte. El secreto del éxito de Zidane se basa en dos pilares: un pragmatismo táctico de alto nivel (flexibilidad) y un ambiente psicológico perfecto en el vestuario.

Zamin.uz presenta un análisis de los estilos tácticos utilizados por la leyenda francesa en el Real Madrid y cómo podría conectar con las estrellas de la selección francesa, especialmente Kylian Mbappé .

El estilo táctico en elReal Madrid: el efecto «camaleón»

Durante su etapa en el Real, los medios a menudo criticaban a Zidane diciendo que «no tenía táctica, solo suerte». Pero ganar tres Champions League consecutivas no es cuestión de azar. Zidane es un entrenador capaz de adaptar a su equipo a cualquier esquema según las fortalezas y debilidades del rival.

  • Diversidad de estilos: En la época en que brillaba el tridente «BBC» (Bale, Benzema, Cristiano), utilizaba el tradicional 4-3-3 . Tras la lesión de Gareth Bale, transformó el sistema instantáneamente a un 4-3-1-2 («rombo») , otorgando a Isco un rol de creador libre. Cuando era necesario, también supo utilizar perfectamente el esquema defensivo 4-4-2 .

  • Dominio de las bandas: Zidane daba libertad ofensiva total a sus laterales como Marcelo y Dani Carvajal. El equipo controlaba el balón en el medio campo a través de Kroos y Modrić, y cuando la defensa rival se cerraba, los ataques se resolvían con centros al área.

  • Libertad en el medio campo: No limita a los jugadores en marcos matemáticos rígidos. Ofrece libertad creativa, especialmente a los centrocampistas y delanteros, para que expresen su talento cerca del área rival.

El arte de gestionar estrellas: Aura y respeto infinito

La selección francesa es históricamente conocida por sus tensiones internas, guerras de egos y conflictos en el vestuario (basta recordar las Eurocopas de 1998, 2010 e incluso 2021). Didier Deschamps logró controlar este entorno, pero Zidane posee un «arma» de otro nivel.

La mayor ventaja del entrenador: él es Zinedine Zidane. Los jugadores sienten que no solo tienen a un entrenador, sino a su ídolo de la infancia, la mayor leyenda de la historia del fútbol y un campeón del mundo. Ante su estatus, cualquier estrella está obligada a dejar su ego a un lado.

Los principales métodos de gestión de estrellas de Zidane son:

  • El ejemplo de Cristiano Ronaldo: Ronaldo quería jugar 90 minutos en cada partido. Zidane fue el único capaz de convencerlo de descansar en algunos partidos de liga para reservar fuerzas para los momentos cruciales (finales de Champions). Lo logró no con órdenes, sino mediante conversaciones amistosas y respeto mutuo.

  • La transformación de Karim Benzema: La confianza de Zidane protegió a Benzema de las críticas durante años y lo impulsó a ser el mejor «nueve» del mundo y ganador del Balón de Oro.

El tándem Mbappé-Zidane: ¿cómo será la nueva Francia?

Para Kylian Mbappé, capitán y estrella actual de Francia, la llegada de Zidane sería un escenario ideal.

Mbappé nunca ha ocultado que creció admirando a Zidane y que tenía fotos de Zizou en las paredes de su habitación. Además, Mbappé defiende ahora los colores del Real Madrid, club muy querido por Zidane.

Mientras que con Deschamps Francia solía jugar un fútbol cauteloso y defensivo, bajo Zidane, Mbappé y otras estrellas ofensivas (Ousmane Dembélé, Bradley Barcola) tendrían mayor libertad creativa. Se espera que Zidane no limite a Mbappé a la banda izquierda, sino que le otorgue un rol de «free roam» en ataque, lo que aumentaría aún más la eficacia de Kylian.

Añadir Zamin.uz a Google¡Lee «Zamin» en Telegram!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Comentarios 0

Noticias relacionadas

Las mayores decepciones del Mundial 2026: Cristiano Ronaldo, Neymar y otrosLas mayores decepciones del Mundial 2026: Cristiano Ronaldo, Neymar y otrosHoy, 01:38Sobolev salva al Zenit en el último minuto: ¡El Zenit es campeón de la Supercopa de Rusia!Sobolev salva al Zenit en el último minuto: ¡El Zenit es campeón de la Supercopa de Rusia!Hoy, 01:36Explosión en el mercado de fichajes: Chelsea ficha a Morgan Rogers por una cifra récordExplosión en el mercado de fichajes: Chelsea ficha a Morgan Rogers por una cifra récordHoy, 01:33Kylian Mbappé sobre la salida de Didier Deschamps: «No pudimos darle a nuestro entrenador una despedida digna»Kylian Mbappé sobre la salida de Didier Deschamps: «No pudimos darle a nuestro entrenador una despedida digna»Hoy, 01:33Última batalla por el bronce: Se anuncian las alineaciones de Francia e InglaterraÚltima batalla por el bronce: Se anuncian las alineaciones de Francia e InglaterraHoy, 01:32El Liverpool está a punto de fichar a una nueva estrella sudamericanaEl Liverpool está a punto de fichar a una nueva estrella sudamericanaHoy, 01:15
AnunciosColaboración
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?

Más leídas Deportes noticias

Cristiano Ronaldo descansa en familia tras la derrota en la Copa del Mundo
Cristiano Ronaldo descansa en familia tras la derrota en la Copa del Mundo
Cristiano Ronaldo tras el partido contra Uzbekistán: «Sentí como si me hubiera retirado del fútbol»
Cristiano Ronaldo tras el partido contra Uzbekistán: «Sentí como si me hubiera retirado del fútbol»
Cristiano Ronaldo se pronuncia antes del partido contra Uzbekistán
Cristiano Ronaldo se pronuncia antes del partido contra Uzbekistán
Se reveló la razón del matrimonio prematuro de Abdukodir Khusanov
Se reveló la razón del matrimonio prematuro de Abdukodir Khusanov
Las lágrimas de Abduqodir Husanov muestran el camino que recorre la selección
Las lágrimas de Abduqodir Husanov muestran el camino que recorre la selección
Un defensa que no jugó ni un minuto en el Mundial se despide de la selección
Un defensa que no jugó ni un minuto en el Mundial se despide de la selección
Georgina revela el mayor secreto de Cristiano Ronaldo sobre el fútbol
Georgina revela el mayor secreto de Cristiano Ronaldo sobre el fútbol
El Liverpool pone su radar en Abbosbek Fayzullayev
El Liverpool pone su radar en Abbosbek Fayzullayev