Xiaomi presenta una nueva cámara inteligente que no requiere red ni conexión eléctrica

·191·Tecnología
Xiaomi presenta una nueva cámara inteligente que no requiere red ni conexión eléctrica

El gigante tecnológico chino Xiaomi ha presentado su nuevo producto: la cámara inteligente Smart Solar Camera 4 Pro 4G Dual-Camera Edition. A diferencia de las cámaras de seguridad tradicionales, este dispositivo no necesita conexión a la red eléctrica ni Wi-Fi. Esto la convierte en una solución ideal para casas de campo, obras de construcción o zonas remotas sin infraestructura de Internet. Así lo informa Ixbt.com informa .

Según la información de ixbt.com, la principal característica de la nueva cámara es su funcionamiento con el estándar de comunicación 4G. El dispositivo permite insertar dos tarjetas SIM y cambia automáticamente entre redes para mantener una calidad de conexión estable. Esta función garantiza la continuidad de la videovigilancia, especialmente en lugares con señal débil.

Funcionamiento autónomo y energía solar

El dispositivo es totalmente independiente en cuanto a energía. Está equipado con una batería de 9900 mAh que permite más de una semana de funcionamiento con una sola carga. Sin embargo, gracias al panel solar de 7,6 W integrado en la carcasa, la cámara puede funcionar casi indefinidamente sin alimentación externa en días soleados.

Xiaomi tampoco ha escatimado en calidad de imagen. La cámara cuenta con dos lentes de 5 MP, cada una capaz de grabar vídeo en resolución 3K. Las lentes con apertura f/1.6 garantizan imágenes nítidas incluso con poca luz. Durante la noche, se activa un sistema de LED blancos e infrarrojos que ilumina el área al detectar movimiento.

Funciones inteligentes y protección

Los ingenieros de Xiaomi han implementado el modo AOV (Always-on Video) en el dispositivo. Este modo reduce la tasa de fotogramas a uno por segundo cuando no hay movimiento, lo que permite ahorrar hasta un 90 % de espacio de almacenamiento. Además, la cámara cuenta con las siguientes características adicionales:

  • Comunicación de audio bidireccional (mediante micrófono y altavoz);
  • Almacenamiento de datos mediante tarjetas microSD;
  • Protección contra agua y polvo según el estándar IP66;
  • Conexión al ecosistema Xiaomi mediante la tecnología Surge Smart Connect.
Desde el punto de vista de la seguridad, si la cámara detecta actividad sospechosa, activa inmediatamente señales sonoras y luminosas. Al mismo tiempo, envía una notificación instantánea a la aplicación Mi Home en el smartphone del usuario, permitiendo al propietario controlar la situación desde cualquier parte del mundo.

Actualmente, el nuevo dispositivo ha salido a la venta en el mercado chino por unos 95 dólares. Se espera que en países soleados, estas cámaras autónomas sean muy útiles para la agricultura y el sector privado.

XiaomiSmart CameraTecnología4GSeguridad
Añadir Zamin.uz a Google¡Lee «Zamin» en Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Comentarios 0

Noticias relacionadas

Los robotaxis de Waymo suspendidos temporalmente en San FranciscoLos robotaxis de Waymo suspendidos temporalmente en San FranciscoHoy, 00:50Los astrónomos hacen un descubrimiento inesperado: el asteroide 1998 SH2 resultó ser un cometaLos astrónomos hacen un descubrimiento inesperado: el asteroide 1998 SH2 resultó ser un cometaHoy, 00:20El modelo Kimi de China sacude el mercado tecnológico mundialEl modelo Kimi de China sacude el mercado tecnológico mundialAyer, 23:51Tesla presenta una nueva bicicleta de equilibrio para niñosTesla presenta una nueva bicicleta de equilibrio para niñosAyer, 22:19Declive del mercado de vehículos eléctricos en EE. UU.: proyectos de Honda y Sony suspendidosDeclive del mercado de vehículos eléctricos en EE. UU.: proyectos de Honda y Sony suspendidosAyer, 21:55Funcionarios estadounidenses autorizados a usar TikTok en sus teléfonos de trabajoFuncionarios estadounidenses autorizados a usar TikTok en sus teléfonos de trabajoAyer, 21:00
AnunciosColaboración
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?

Más leídas Tecnología noticias

Revelado el primer diseño del iPhone 18: Apple optaría por un aspecto inesperado
Revelado el primer diseño del iPhone 18: Apple optaría por un aspecto inesperado
Hablar con los difuntos mediante inteligencia artificial: un estudio revela resultados inesperados
Hablar con los difuntos mediante inteligencia artificial: un estudio revela resultados inesperados
El clima mundial en peligro: la probabilidad de un «Super El Niño» alcanza el 81 %
El clima mundial en peligro: la probabilidad de un «Super El Niño» alcanza el 81 %
Venta de robots humanoides hiperrealistas en China: precios de hasta 146 000 dólares
Venta de robots humanoides hiperrealistas en China: precios de hasta 146 000 dólares
Científicos japoneses revolucionan el mundo de las baterías: creada la batería de litio-azufre
Científicos japoneses revolucionan el mundo de las baterías: creada la batería de litio-azufre
La formación de una nueva capa de corteza oceánica observada en directo por primera vez
La formación de una nueva capa de corteza oceánica observada en directo por primera vez
Científicos detectan por primera vez una atmósfera en un exoplaneta similar a la Tierra
Científicos detectan por primera vez una atmósfera en un exoplaneta similar a la Tierra
El legendario Nokia Asha regresa: HMD prepara un teléfono táctil de nueva generación
El legendario Nokia Asha regresa: HMD prepara un teléfono táctil de nueva generación