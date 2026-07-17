Xiaomi presenta una nueva cámara inteligente que no requiere red ni conexión eléctrica

El gigante tecnológico chino Xiaomi ha presentado su nuevo producto: la cámara inteligente Smart Solar Camera 4 Pro 4G Dual-Camera Edition. A diferencia de las cámaras de seguridad tradicionales, este dispositivo no necesita conexión a la red eléctrica ni Wi-Fi. Esto la convierte en una solución ideal para casas de campo, obras de construcción o zonas remotas sin infraestructura de Internet. Así lo informa Ixbt.com informa .

Según la información de ixbt.com, la principal característica de la nueva cámara es su funcionamiento con el estándar de comunicación 4G. El dispositivo permite insertar dos tarjetas SIM y cambia automáticamente entre redes para mantener una calidad de conexión estable. Esta función garantiza la continuidad de la videovigilancia, especialmente en lugares con señal débil.

Funcionamiento autónomo y energía solar

El dispositivo es totalmente independiente en cuanto a energía. Está equipado con una batería de 9900 mAh que permite más de una semana de funcionamiento con una sola carga. Sin embargo, gracias al panel solar de 7,6 W integrado en la carcasa, la cámara puede funcionar casi indefinidamente sin alimentación externa en días soleados.

Xiaomi tampoco ha escatimado en calidad de imagen. La cámara cuenta con dos lentes de 5 MP, cada una capaz de grabar vídeo en resolución 3K. Las lentes con apertura f/1.6 garantizan imágenes nítidas incluso con poca luz. Durante la noche, se activa un sistema de LED blancos e infrarrojos que ilumina el área al detectar movimiento.

Funciones inteligentes y protección

Los ingenieros de Xiaomi han implementado el modo AOV (Always-on Video) en el dispositivo. Este modo reduce la tasa de fotogramas a uno por segundo cuando no hay movimiento, lo que permite ahorrar hasta un 90 % de espacio de almacenamiento. Además, la cámara cuenta con las siguientes características adicionales:

Comunicación de audio bidireccional (mediante micrófono y altavoz);

Almacenamiento de datos mediante tarjetas microSD;

Protección contra agua y polvo según el estándar IP66;

Conexión al ecosistema Xiaomi mediante la tecnología Surge Smart Connect.

Desde el punto de vista de la seguridad, si la cámara detecta actividad sospechosa, activa inmediatamente señales sonoras y luminosas. Al mismo tiempo, envía una notificación instantánea a la aplicación Mi Home en el smartphone del usuario, permitiendo al propietario controlar la situación desde cualquier parte del mundo.

Actualmente, el nuevo dispositivo ha salido a la venta en el mercado chino por unos 95 dólares. Se espera que en países soleados, estas cámaras autónomas sean muy útiles para la agricultura y el sector privado.