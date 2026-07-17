El Pakhtakor frenado en el derbi, Mash'al logra su primera victoria

En el marco de la 12ª jornada de la Superliga de Uzbekistán, el derbi de Taskent terminó en empate. Aunque el Pakhtakor se adelantó en el marcador, el Lokomotiv anotó el gol del empate en la segunda mitad.

En G'uzor, el Mash'al, que no había podido ganar desde el inicio de la temporada, finalmente sumó tres puntos.

El Pakhtakor no pudo mantener la ventaja

El marcador en el derbi de la capital entre el Pakhtakor y el Lokomotiv se abrió en el minuto 11.

Rustam Turdimurodov aprovechó una buena ocasión para poner a los «leones» por delante. La primera parte terminó con una ventaja mínima para los locales.

Tras el descanso, el Lokomotiv intensificó su juego. En el minuto 61, Shodiyor Shodiboyev, que entró desde el banquillo, restableció el equilibrio dos minutos después — 1:1.

En el tiempo restante, los equipos no pudieron marcar más goles y los puntos se repartieron en el derbi.

La tan esperada victoria del Mash'al

En G'uzor, el Mash'al recibió al Kokand-1912. En el duelo entre dos equipos de la parte baja de la tabla, un solo gol decidió el resultado.

En el minuto 62, Ergash Ismoilov perforó la portería rival, adelantando al Mash'al en el marcador.

Este gol terminó siendo el de la victoria. De esta forma, los «gasistas» consiguieron su primer triunfo de la presente temporada.

El Pakhtakor pierde puntos en la lucha por el liderato

Antes del derbi, el Pakhtakor, que marchaba segundo con 27 puntos, perdió dos puntos importantes en su propio estadio.

El Lokomotiv, por su parte, sumó un empate en el campo de un rival fuerte, aumentando su cuenta de puntos. El equipo llegaba a la jornada séptimo con 18 puntos.

Superliga, resultados de la 12ª jornada

Pakhtakor — Lokomotiv — 1:1

Goles:

Rustam Turdimurodov, 11 — 1:0;

Shodiyor Shodiboyev, 63 — 1:1.

Pakhtakor: Quvvatov, Tahsin, Hamraliyev, Alijonov, Dilshod Saitov, Ibragimov, Erkinov, Turdimurodov, Bo‘riyev, Sobirxo‘jayev, Bozorov.

Lokomotiv: Kozlov, Abrayev, Nurulloyev, Abduxoliqov, Shushnyar Mirzayev, Yo‘ldoshev, Muhammadiyev, Zoteyev, Nishich, Reimov.

Mash'al — Kokand-1912 — 1:0

Gol:

Ergash Ismoilov, 62 — 1:0.

Mash'al: Dostonbek To‘xtaboyev, Zafarbek Akramov, Straxinya Boshnyak, Sardor Abduraimov, Ibrohim G‘anixonov, Humoyun Murtozayev, Muhammadali Aliqulov, Ilhomjon Abdig‘aniyev, Toxir To‘xtasinov, Ergash Ismoilov, Sherzod Fayziyev.

Kokand-1912: Rahimjon Davronov, Jasurbek Yoqubov, Alisher Salimov, Javohir Sidiqov, Shota Gvazava, Shohruh Gadoyev, Shahzod Akramov, G‘ulomhaydar Gulyamov, Toma Tabatadze, Andro Giorgadze, Muhammadanas Hasanov.

Si bien el Pakhtakor perdió puntos en la carrera por el campeonato en la 12ª jornada, para el Mash'al este encuentro podría convertirse en un punto de inflexión en la temporada.