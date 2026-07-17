Récord en la industria espacial: 67,7 mil millones de dólares en inversiones atraídos en seis meses

La industria espacial global mostró un crecimiento financiero sin precedentes en el primer semestre de 2026. Según el informe de la firma de análisis Space Capital, el volumen total de inversiones en el sector alcanzó la cifra récord de 67,7 mil millones de dólares. Esta cifra no solo supera los resultados del año anterior, sino que también sobrepasa el total de inversiones registradas durante todo el año 2025. Así lo informa Ixbt.com informa .

El segmento de tecnologías satelitales atrajo 8,1 mil millones de dólares en solo seis meses de este año, renovando sus máximos anuales históricos. La mayor transacción en esta área fue realizada por la empresa finlandesa Iceye. Esta startup, operadora de satélites de radar, obtuvo una inversión de 1,2 mil millones de dólares. Estos fondos se destinarán a ampliar la producción de dispositivos para satisfacer la creciente demanda de los países de la OTAN y otros grandes clientes.

La carrera de la IA y la infraestructura

La mayor parte de las inversiones se destinó a la categoría de «infraestructura», que incluye el diseño, lanzamiento y operación de naves espaciales. Solo en el segundo trimestre, las empresas de este sector lograron atraer 20,7 mil millones de dólares. Más de la mitad de esta suma corresponde a la startup Prometheus, fundada por Jeff Bezos.

Prometheus se dedica al desarrollo de modelos de IA para automatizar proyectos de ingeniería. Los analistas señalan que la integración del espacio y la IA está creando una nueva categoría denominada Launch+. Por ejemplo, Blue Origin no solo trabaja en cohetes lanzadores, sino también en la creación de centros de datos (data-center) orbitales para resolver la escasez de potencia de cómputo en la Tierra.

SpaceX y la nueva etapa del mercado

La salida a bolsa (IPO) de SpaceX en junio se convirtió en uno de los eventos más importantes del mercado espacial. Según las estimaciones de Space Capital, la oferta pública de acciones aportó 85,7 mil millones de dólares a la empresa. Actualmente, el valor de mercado de SpaceX se estima en casi 1,8 billones de dólares, lo que representa la mayor salida a bolsa en la historia de las empresas de capital de riesgo.

En general, el volumen de transacciones de salida (exit) de los inversores de empresas espaciales en el segundo trimestre alcanzó los 90,4 mil millones de dólares. La exitosa IPO de HawkEye 360 en mayo también contribuyó significativamente a esto. Sin embargo, alcanzar el éxito en el sector sigue siendo un proceso complejo.

Según las estadísticas, de las 722 empresas espaciales de infraestructura que han recibido inversiones iniciales desde 2009, solo 19 han alcanzado las etapas avanzadas de desarrollo (ronda serie E). Hoy en día, los principales «cuellos de botella» en la captación de capital se han trasladado a las etapas tardías de crecimiento de las empresas, es decir, entre las rondas D y E.