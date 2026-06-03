La marca Volga invertirá 60.000 millones de rublos en localización

El proyecto de renacimiento de la marca Volga entra en una nueva fase. Bajo un contrato de inversión especial a 10 años con el Ministerio de Industria y Comercio de Rusia, Passenger Light Automobiles (PLA) planea destinar al menos 60.000 millones de rublos a la localización de su gama de modelos. Ixbt.com informa .

Actualmente, la gama incluye los crossovers K40 y K50, así como el sedán C50. Todos estos modelos se basan en las plataformas Geely Atlas, Geely Monjaro y Geely Preface. La producción se ha establecido en Nizhny Novgorod, en una planta que anteriormente ensamblaba vehículos Volkswagen y Skoda, con una capacidad anual de 110.000 coches.

El proyecto pretende ir más allá del ensamblaje SKD, dominando la producción de motores de combustión interna y transmisiones automáticas. La empresa busca desarrollar sus propias soluciones de ingeniería y establecer una base local de componentes.

Los expertos sugieren que, dada la escala del proyecto y el nivel de localización, la inversión real podría superar significativamente los 60.000 millones de rublos anunciados. Cientos de vehículos terminados esperan actualmente el inicio de ventas en los concesionarios.