Toyota Alphard y Vellfire actualizados: Versiones híbridas más cómodas y asequibles
Toyota ha actualizado sus populares monovolúmenes Alphard y Vellfire para el mercado japonés. Aunque el exterior permanece prácticamente sin cambios, la gama de modelos se ha ampliado con nuevos niveles de equipamiento y una mejora significativa en el equipamiento técnico. Ixbt.com informa al respecto. noticias informa.
El modelo Alphard cuenta ahora con un nuevo acabado PHEV Z. Este cambio hace que la versión híbrida enchufable sea mucho más asequible, ya que anteriormente este tren motriz solo se ofrecía en la variante tope de gama Executive Lounge. Además, la versión híbrida estándar HEV G ha salido a la venta. El vehículo ahora ofrece opciones que incluyen llantas de 19 pulgadas, techo corredizo de doble panel, molduras de madera natural y un sistema multimedia de 14 pulgadas.
Las actualizaciones técnicas se centran en el confort de conducción. El Toyota Alphard ahora viene de serie con nuevos amortiguadores sensibles a la frecuencia. Los trenes motrices se mantienen sin cambios: están disponibles sistemas de gasolina, híbrido autorrecargable y PHEV enchufable. La versión PHEV se vende exclusivamente con el sistema de tracción total E-Four, mientras que otros modelos pueden configurarse con tracción delantera o total.
Los acentos en color bronce se han convertido en estándar en el interior. El Toyota Alphard actualizado parte de 4.970.000 yenes (aprox. 31.100 $) en Japón, mientras que la versión más lujosa HEV Spacious Lounge tiene un precio de 14.850.000 yenes (92.900 $). El modelo Vellfire de diseño deportivo se ofrece a precios que oscilan entre 42.300 $ y 68.300 $.
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