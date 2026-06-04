Toyota Alphard y Vellfire actualizados: Versiones híbridas más cómodas y asequibles

·70·Auto
Toyota Alphard y Vellfire actualizados: Versiones híbridas más cómodas y asequibles

Toyota ha actualizado sus populares monovolúmenes Alphard y Vellfire para el mercado japonés. Aunque el exterior permanece prácticamente sin cambios, la gama de modelos se ha ampliado con nuevos niveles de equipamiento y una mejora significativa en el equipamiento técnico. Ixbt.com informa al respecto. noticias informa.

El modelo Alphard cuenta ahora con un nuevo acabado PHEV Z. Este cambio hace que la versión híbrida enchufable sea mucho más asequible, ya que anteriormente este tren motriz solo se ofrecía en la variante tope de gama Executive Lounge. Además, la versión híbrida estándar HEV G ha salido a la venta. El vehículo ahora ofrece opciones que incluyen llantas de 19 pulgadas, techo corredizo de doble panel, molduras de madera natural y un sistema multimedia de 14 pulgadas.

Las actualizaciones técnicas se centran en el confort de conducción. El Toyota Alphard ahora viene de serie con nuevos amortiguadores sensibles a la frecuencia. Los trenes motrices se mantienen sin cambios: están disponibles sistemas de gasolina, híbrido autorrecargable y PHEV enchufable. La versión PHEV se vende exclusivamente con el sistema de tracción total E-Four, mientras que otros modelos pueden configurarse con tracción delantera o total.

Los acentos en color bronce se han convertido en estándar en el interior. El Toyota Alphard actualizado parte de 4.970.000 yenes (aprox. 31.100 $) en Japón, mientras que la versión más lujosa HEV Spacious Lounge tiene un precio de 14.850.000 yenes (92.900 $). El modelo Vellfire de diseño deportivo se ofrece a precios que oscilan entre 42.300 $ y 68.300 $.

ToyotaAlphardVellfireMonovolumenIndustria Automotriz
Añadir Zamin.uz a Google¡Lee «Zamin» en Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor

Comentarios 0

Noticias relacionadas

Ford lanzará cinco modelos inspirados en rallies en Europa para 2029Hoy, 07:278.000 kilómetros en un BMW Serie 3 de 2005: ¿Se puede usar un clásico a diario?Hoy, 06:27Stellantis presenta nueva estrategia: Enfoque en la calidad del productoHoy, 05:243.000 unidades del Lada Azimut se producirán en 2026Hoy, 02:28Lada Azimut equipado con motor turbo antes del inicio de ventasHoy, 19:26394 CV y 1100 km de autonomía: Prototipo híbrido del Lada Azimut en desarrolloAyer, 17:23
AnunciosColaboración
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?

Más leídas Auto noticias

El Papa sube a un nuevo coche eléctrico, las acciones de Ferrari caen (vídeo)
Una marca famosa planea fabricar automóviles en Uzbekistán
BYD presenta su nuevo modelo crossover insignia Hiace 08
La tercera generación del BYD Yuan Plus se presentará el 21 de mayo
Presentado el pick-up blindado Rezvani Fortress de 850 CV
Zeekr ya no es líder: se anuncian los coches más inteligentes de China
Hongqi Guoya: Un sedán de lujo que compite con el Mercedes-Maybach S-Class
La demanda de camionetas RAM en Rusia se dispara: el volumen de ventas creció un 121 por ciento