Stellantis presenta nueva estrategia: Enfoque en la calidad del producto

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Stellantis presenta nueva estrategia: Enfoque en la calidad del producto

Tim Kuniskis, director de marcas norteamericanas de Stellantis, enfatizó en el Día del Inversor que "El producto es el rey". Esta declaración resumió completamente la nueva estrategia de desarrollo de la compañía. En este evento, el gigante multinacional presentó un plan para superar los reveses pasados y lograr el crecimiento en un mercado estancado. Según Autocar.co.uk, informa .

La conferencia celebrada el 21 de mayo se diferenció significativamente del evento de 2022, donde el ex CEO Carlos Tavares expuso su visión para la nueva compañía que une 14 marcas. Este cambio se reflejó incluso en el traslado del lugar del evento de Ámsterdam a Míchigan.

La dirección de la compañía ahora prioriza la mejora de la calidad de los vehículos y la expansión del volumen de producción. Las marcas de Stellantis como Jeep, Ram, Dodge y Chrysler están desarrollando nuevos modelos para obtener una ventaja competitiva en el mercado automotriz global.

Los expertos creen que, con este audaz movimiento, Stellantis busca fortalecer su posición no solo en los vehículos de combustión interna tradicionales, sino también en los segmentos de vehículos eléctricos e híbridos. El nuevo plan de la compañía ha generado un gran interés en los inversores y ha infundido confianza en las perspectivas de crecimiento futuro.

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Sardor Ergashev
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