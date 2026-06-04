8.000 kilómetros en un BMW Serie 3 de 2005: ¿Se puede usar un clásico a diario?

Han pasado exactamente veinte años desde la última vez que realicé una prueba de larga duración con un coche fabricado en 2005. Hoy nos encontramos ante una leyenda de esa época: el coupé BMW 330Ci de la generación E46. Este coche no ha perdido nada de su encanto y sigue siendo tan impresionante como cuando era nuevo. Bajo el capó alberga un motor atmosférico de 3,0 litros y seis cilindros que entrega 228 CV a 5.900 rpm y 332 Nm de par a 3.500 rpm. Así lo informa Autocar.co.uk. informe .

Este BMW 330Ci cuenta con una caja de cambios manual de seis velocidades, tracción trasera y dirección asistida hidráulica. A diferencia de los coches modernos, tiene un botón físico para el volumen del audio y no molesta con alertas intrusivas cuando no lee las señales de tráfico. Esta unidad, con 89.000 millas (aprox. 143.000 km), se compró en eBay por 8.990 libras, invirtiendo varios miles más en comodidades modernas.

El coche se ha equipado con integración de smartphone, cámara de visión trasera, dashcams, rastreador GPS, monitor de punto ciego y pantalla de proyección frontal (HUD). A pesar de estas mejoras, la experiencia de conducción del BMW 330Ci de 20 años se mantiene intacta. Junto a los vehículos eléctricos modernos, parece bastante compacto. Aunque mide 4,5 metros de largo, su anchura es inferior a 1,8 metros, lo que facilita la maniobra en calles estrechas.

En el interior, la calidad de los materiales y la ergonomía siguen siendo excelentes. Aunque los asientos eléctricos muestran cierto desgaste, conservan un buen confort y sujeción. El volante se ajusta perfectamente y todos los mandos principales están situados exactamente donde deben. Lo más importante es que cuenta con una ranura específica para la llave de encendido: es uno de los últimos verdaderos clásicos diseñados para conductores puros.