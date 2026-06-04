8.000 kilómetros en un BMW Serie 3 de 2005: ¿Se puede usar un clásico a diario?

·45·Auto
8.000 kilómetros en un BMW Serie 3 de 2005: ¿Se puede usar un clásico a diario?

Han pasado exactamente veinte años desde la última vez que realicé una prueba de larga duración con un coche fabricado en 2005. Hoy nos encontramos ante una leyenda de esa época: el coupé BMW 330Ci de la generación E46. Este coche no ha perdido nada de su encanto y sigue siendo tan impresionante como cuando era nuevo. Bajo el capó alberga un motor atmosférico de 3,0 litros y seis cilindros que entrega 228 CV a 5.900 rpm y 332 Nm de par a 3.500 rpm. Así lo informa Autocar.co.uk. informe .

Este BMW 330Ci cuenta con una caja de cambios manual de seis velocidades, tracción trasera y dirección asistida hidráulica. A diferencia de los coches modernos, tiene un botón físico para el volumen del audio y no molesta con alertas intrusivas cuando no lee las señales de tráfico. Esta unidad, con 89.000 millas (aprox. 143.000 km), se compró en eBay por 8.990 libras, invirtiendo varios miles más en comodidades modernas.

El coche se ha equipado con integración de smartphone, cámara de visión trasera, dashcams, rastreador GPS, monitor de punto ciego y pantalla de proyección frontal (HUD). A pesar de estas mejoras, la experiencia de conducción del BMW 330Ci de 20 años se mantiene intacta. Junto a los vehículos eléctricos modernos, parece bastante compacto. Aunque mide 4,5 metros de largo, su anchura es inferior a 1,8 metros, lo que facilita la maniobra en calles estrechas.

En el interior, la calidad de los materiales y la ergonomía siguen siendo excelentes. Aunque los asientos eléctricos muestran cierto desgaste, conservan un buen confort y sujeción. El volante se ajusta perfectamente y todos los mandos principales están situados exactamente donde deben. Lo más importante es que cuenta con una ranura específica para la llave de encendido: es uno de los últimos verdaderos clásicos diseñados para conductores puros.

BMWBMW 3 SeriesCocheClásicoPrueba de manejo
Añadir Zamin.uz a Google¡Lee «Zamin» en Telegram!
Sardor Ergashev
«ZAMIN.UZ» editor

Comentarios 0

Noticias relacionadas

Skoda Peaq de siete plazas: reveladas las primeras imágenes del nuevo crossover insigniaHoy, 08:27Ford lanzará cinco modelos inspirados en rallies en Europa para 2029Hoy, 07:27Stellantis presenta nueva estrategia: Enfoque en la calidad del productoHoy, 05:24Toyota Alphard y Vellfire actualizados: Versiones híbridas más cómodas y asequiblesHoy, 03:273.000 unidades del Lada Azimut se producirán en 2026Hoy, 02:28Lada Azimut equipado con motor turbo antes del inicio de ventasHoy, 19:26
AnunciosColaboración
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?

Más leídas Auto noticias

El Papa sube a un nuevo coche eléctrico, las acciones de Ferrari caen (vídeo)
Una marca famosa planea fabricar automóviles en Uzbekistán
BYD presenta su nuevo modelo crossover insignia Hiace 08
La tercera generación del BYD Yuan Plus se presentará el 21 de mayo
Presentado el pick-up blindado Rezvani Fortress de 850 CV
Zeekr ya no es líder: se anuncian los coches más inteligentes de China
Hongqi Guoya: Un sedán de lujo que compite con el Mercedes-Maybach S-Class
La demanda de camionetas RAM en Rusia se dispara: el volumen de ventas creció un 121 por ciento