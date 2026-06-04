Ford lanzará cinco modelos inspirados en rallies en Europa para 2029

Ford ha anunciado una gran ofensiva con el lanzamiento de cinco nuevos modelos de automóviles en los mercados del Reino Unido y Europa para 2029. Estos nuevos modelos se desarrollan aprovechando la rica herencia de rallies de la marca y tienen como objetivo recuperar compradores en la región. La nueva gama cubre los segmentos B y C, e incluye un SUV estilo Bronco, un hatchback eléctrico compacto y crossovers construidos sobre una plataforma de Renault. Autocar.co.uk informa .

La compañía también confirmó que está ampliando su gama de vehículos comerciales, presentando la nueva furgoneta Transit City junto con la pickup de alto rendimiento Ranger Super Duty. Aunque Ford lideró las clasificaciones de ventas durante décadas con modelos como el Fiesta y el Focus, su cuota de mercado había disminuido ligeramente en los últimos años. Esto se debió al cese de la producción de estos modelos y a la reutilización de las plantas para los crossovers eléctricos Explorer y Capri basados en la plataforma del Grupo Volkswagen.

Jim Baumbick, director de Ford Europa, expresó su confianza en el futuro de la marca en la región, afirmando: "No estamos aquí solo para competir, estamos aquí para ganar". La nueva estrategia, llamada "Ready Set Ford", se centra en las fortalezas de la marca en la creación de vehículos todoterreno y de alto rendimiento. El diseño y las características de manejo de los coches se moldean con el espíritu de las carreras de rally.

Un SUV compacto, producido en la planta de Valencia a partir de 2028, tiene una importancia especial en la nueva gama de modelos. Este vehículo formará parte de la familia global Bronco y se espera que se construya sobre la misma plataforma K2 que el Ford Kuga. Según el CEO de Ford, Jim Farley, la empresa tiene como objetivo transformar el nombre Bronco de un solo modelo a una marca de renombre mundial.