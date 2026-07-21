¿Guardiola rechazó a Italia? Las posibilidades disminuyen

La Federación Italiana de Fútbol planea sacar a la «Squadra Azzurra» de la crisis nombrando a Pep Guardiola como seleccionador nacional. Sin embargo, tras las negociaciones en Barcelona, se dice que la probabilidad de que el técnico español acepte la oferta ha disminuido considerablemente.

Según La Gazzetta dello Sport, Guardiola no tiene prisa por retomar su carrera como entrenador por ahora. Su objetivo principal es alejarse de la presión laboral durante un tiempo y pasar más tiempo con su familia.

Maldini se reunió con Guardiola en Barcelona

El director técnico de la Federación Italiana de Fútbol, Paolo Maldini, viajó a Barcelona el fin de semana pasado para negociar personalmente con Guardiola.

En la reunión se discutió la posibilidad de nombrar al técnico español como sucesor de Gennaro Gattuso y reconstruir la selección italiana sobre la base de un proyecto a largo plazo.

Los representantes de la federación tenían grandes esperanzas en la filosofía de juego de Guardiola, su capacidad para trabajar con jugadores jóvenes y su habilidad para transformar radicalmente el estilo del equipo.

La reunión no cambió su decisión

Según la fuente, el plan presentado por Maldini pudo haber despertado el interés de Guardiola, pero no cambió su postura actual.

«Manchester City» tras dejar el club, el técnico expresó su deseo de mantenerse alejado del fútbol por un tiempo. Antes de aceptar un nuevo club o selección, quiere descansar, pasar tiempo con su familia y liberarse de la presión constante.

Por ello, por muy seria que sea la oferta italiana, es poco probable que Guardiola dé su consentimiento en un futuro próximo.

La crisis se profundiza en Italia

La selección italiana no ha logrado clasificarse para tres Copas del Mundo consecutivas: 2018, 2022 y 2026.

Tal resultado ha sido un duro golpe para el fútbol de un país cuatro veces campeón del mundo. La federación considera ahora que no solo es necesario cambiar de entrenador, sino reconstruir el sistema de la selección nacional.

Como parte del nuevo proyecto, el objetivo es rejuvenecer la plantilla, introducir un estilo de juego moderno y convertir a Italia nuevamente en uno de los principales aspirantes a los grandes torneos.

La opción Guardiola no está totalmente cerrada

La publicación no ha descartado que la opinión de Guardiola pueda cambiar más adelante. Sin embargo, en la situación actual, la probabilidad de que acepte dirigir a la selección italiana se considera muy baja.

Por lo tanto, la federación tendrá que considerar otros candidatos. La opción Guardiola sigue siendo una solución soñada, pero Italia no puede perder tiempo: el proceso de reconstrucción del equipo debe comenzar pronto.