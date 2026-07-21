Gündoğan nombra a Rodri como el mejor jugador del Mundial 2026

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Gündoğan nombra a Rodri como el mejor jugador del Mundial 2026

El excentrocampista de la selección alemana, İlkay Gündoğan, elogió especialmente a Rodri, quien desempeñó un papel fundamental en la conquista del título mundial por parte de España. En su opinión, el jugador español fue el mejor futbolista del Mundial 2026.

En redes sociales, Gündoğan felicitó a Rodri por el campeonato, destacando que volvió a rendir a un nivel de clase mundial durante todo el torneo.

«Para mí, él fue el mejor del torneo»

Gündoğan dedicó palabras cálidas a su excompañero, valorando positivamente su influencia en el juego de España.

«¡Por supuesto, también quiero felicitar a Rodri! Ha vuelto a demostrar un nivel de juego de clase mundial. Para mí, él ha sido el mejor jugador de este torneo», escribió Gündoğan.

Debido a que ambos futbolistas jugaron juntos a nivel de clubes, Gündoğan conoce bien las capacidades de Rodri, su lectura de juego y su impacto en el equipo.

Rodri participó en todos los partidos de España

Durante el Mundial 2026, Rodri disputó los ocho encuentros de la selección nacional de España.

Desempeñó una función clave en el control del balón en el medio campo, iniciando ataques y cortando los contraataques rápidos del rival. El ritmo de juego y el equilibrio de España dependieron en gran medida de sus acciones.

Aunque Rodri no siempre destacó con goles o asistencias, se mantuvo como uno de los jugadores más importantes en el sistema táctico del equipo.

España venció a Argentina en la final

El partido decisivo de la Copa del Mundo se disputó entre las selecciones de España y Argentina.

El marcador no se movió durante el tiempo reglamentario. El único gol anotado en la prórroga dio la victoria por 1-0 a España.

De esta manera, España se convirtió en campeona del mundo por segunda vez en su historia. El equipo había ganado su primer trofeo en el mundial de 2010.

La fuerza principal en el centro del campo

La principal virtud de Rodri fue su capacidad para anticipar el juego, mantener el balón bajo presión y crear situaciones ventajosas para sus compañeros.

Actuó como el conector entre las líneas defensivas y ofensivas de España, ocupando un lugar central en el plan táctico del entrenador.

Según Gündoğan, esa consistencia y el impacto en el equipo fueron lo que convirtieron a Rodri en el mejor jugador del torneo.

Otro gran reconocimiento para Rodri

Muchos jugadores tuvieron un papel importante en el título de España. Sin embargo, Gündoğan destacó a Rodri, enfocándose en su esfuerzo y en sus acciones discretas pero decisivas en el campo.

España levantó el trofeo y Rodri demostró una vez más ser uno de los centrocampistas más poderosos del fútbol mundial.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor
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