El gol de Tulaganov en el minuto 90 salva a Uzbekistán U20 de la derrota

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El gol de Tulaganov en el minuto 90 salva a Uzbekistán U20 de la derrota

La selección nacional sub-20 de Uzbekistán disputó su segundo partido amistoso durante su concentración en Jordania. Los jóvenes dirigidos por Jamoliddin Rahmatullaev empataron 1-1 contra sus pares jordanos.

Davron Tulaganov, quien ingresó desde el banquillo, salvó al equipo uzbeko de la derrota. Marcó en el minuto 90 del encuentro, estableciendo el resultado definitivo.

La igualdad llegó en el último minuto

En el partido de control, la selección sub-20 de Jordania estuvo por delante en el marcador durante mucho tiempo. Los jóvenes uzbekos no dejaron de luchar hasta el final y aprovecharon su oportunidad en los últimos instantes.

Davron Tulaganov anotó en el minuto 90, dándole el empate a Uzbekistán U20. No fue titular, pero su entrada al campo influyó directamente en el destino del partido.

Partido amistoso

Jordania U20 — Uzbekistán U20 — 1:1

Gol: Davron Tulaganov, 90'.

Alineación inicial de Uzbekistán

Jamoliddin Rahmatullaev comenzó el encuentro con los siguientes jugadores:

Shokirov, Rasuljonov, Bahodirxonov, Ermanov, Jumadillayev, Fayzullayev, Najmiddinov, Saydaliyev, Dilshodbekov, Erimbetov y Aliyev.

En el banquillo quedaron Rustamjonov, Odinayev, Shorahmedov, Abdug‘aniyev, Abdusattarov, Tulaganov, Soliyev, Tojiboyev, Olimov, Fayzullayev, Zakirjonov y Hakimov.

La concentración permite probar a los jóvenes futbolistas

La concentración en Jordania permite al cuerpo técnico de Uzbekistán U20 evaluar las capacidades de varios jugadores, probar nuevas soluciones tácticas y fortalecer la competencia en la plantilla.

En los partidos de preparación, además del resultado, son fundamentales la condición física de los jugadores, el entendimiento mutuo y el rendimiento bajo presión.

En el duelo contra Jordania, los jóvenes uzbekos lucharon hasta el último minuto para evitar la derrota. El gol tardío de Davron Tulaganov fue el evento más destacado del segundo partido de la concentración.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor
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