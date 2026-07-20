Lionel Messi bajo críticas: detalles de la polémica situación en la final de la Copa del Mundo

La final de la Copa del Mundo, celebrada en el MetLife Stadium de Estados Unidos, será recordada no solo por la victoria de España, sino también por el polémico incidente que involucró a Lionel Messi. El capitán de la selección argentina fue blanco de duras críticas por pedir una tarjeta roja al árbitro durante un enfrentamiento con el defensa rival Marc Cucurella. Así lo informa Goal.com .

En los momentos de mayor tensión del encuentro, el centrocampista argentino Enzo Fernández fue expulsado tras recibir una segunda tarjeta amarilla por una falta sobre Pau Cubarsi. Tras esto, la tensión en el campo aumentó y se produjo un intercambio verbal entre Lionel Messi y Marc Cucurella. Las cámaras captaron el momento en que Messi se dirigió al árbitro para exigir la expulsión de su rival.

Reglas y una petición inesperada

Según Goal.com, Lionel Messi intentó sancionar a su rival basándose en el nuevo reglamento introducido para la Copa del Mundo 2026. Según la norma, si los jugadores se comunican con un rival tapándose la boca, esto puede derivar en una sanción disciplinaria grave, incluso una tarjeta roja. Anteriormente en el torneo, Miguel Almirón fue expulsado por la misma razón.

Esta situación provocó la indignación del exfutbolista y actual comentarista de ITV, Lee Dixon. El exdefensa del Arsenal calificó el comportamiento de Messi de "infantil". En su opinión, es contrario a los principios deportivos que un jugador de su talla intente influir en el árbitro para que expulse a un rival.

"Si se sacaran tarjetas por situaciones así, el fútbol perdería su encanto. No hace falta ser tan 'bebé' para intentar que expulsen a alguien, es simplemente ridículo", enfatizó Lee Dixon durante la transmisión en vivo. Sus palabras generaron grandes debates entre los aficionados al fútbol en las redes sociales.

La victoria de España y los incidentes al final del partido

A pesar de todas las controversias, la selección española demostró su superioridad y conquistó el trofeo más prestigioso del mundo del fútbol. En el minuto 106, Ferran Torres, quien entró desde el banquillo, marcó el único gol del partido, otorgando a "La Roja" su segundo título mundial en la historia.

Las pasiones no se calmaron tras el pitido final. Se produjo una pelea multitudinaria entre el argentino Leandro Paredes y los jugadores españoles Eric García y Gavi. Como resultado, el árbitro se vio obligado a mostrarle la tarjeta roja a Leandro Paredes. Esta derrota fue un duro golpe para Argentina, tanto a nivel mental como disciplinario.

Esta final pasará a la historia como uno de los partidos más polémicos en la carrera de Lionel Messi. Aunque es el ganador de ocho Balones de Oro, su comportamiento en el campo generó dudas incluso entre sus seguidores más fieles.