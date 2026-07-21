Archer y Anduril presentan el nuevo vehículo aéreo híbrido Thunder

Archer Aviation, líder en tecnologías de aviación, en colaboración con la startup de tecnología de defensa Anduril, ha presentado el nuevo vehículo de despegue y aterrizaje vertical (VTOL) Thunder. Presentado en el Farnborough Airshow del Reino Unido, se espera que este dispositivo abra nuevas oportunidades no solo para fines militares, sino también para la logística empresarial. Según Ixbt.com, este proyecto es una solución híbrida entre taxis aéreos urbanos y convertiplanos militares. Así lo informa Ixbt.com informa que.

La principal característica del Thunder reside en su sistema de propulsión. Mientras que el anterior taxi aéreo Midnight de Archer funcionaba totalmente con electricidad, el nuevo modelo Thunder cuenta con un sistema híbrido en serie. Su motor de combustión interna genera energía para los motores eléctricos. Este enfoque permite aumentar significativamente el alcance de vuelo, lo cual es crucial para misiones de larga distancia.

Sinergia entre objetivos militares y comerciales

Anduril describe este aparato como un vehículo aéreo de combate totalmente autónomo. La versión inicial está diseñada para realizar misiones no tripuladas y operar en conjunto con aeronaves pilotadas. Sin embargo, los representantes de Archer destacan que la versión comercial de la plataforma también se presentará al público en los próximos días, lo que demuestra el amplio alcance de la tecnología.

Thunder no se limita al ámbito militar. Los desarrolladores planean utilizar este aparato en las siguientes áreas:

Servicios de transporte de carga y logística;

Entrega rápida a zonas de difícil acceso;

Operaciones de larga distancia;

Asistencia en situaciones de emergencia.

Actualmente, el mercado de los taxis aéreos atraviesa dificultades financieras, ya que en muchos países aún no se han obtenido los permisos necesarios para vuelos comerciales. Por ejemplo, Archer informó de una pérdida de 217,7 millones de dólares en el primer trimestre de 2026. Por ello, la incursión de la empresa en el sector de defensa y el cambio a tecnologías híbridas podría estar estratégicamente justificado.

Para países con terrenos montañosos y vastos, estos aparatos VTOL híbridos podrían tener una gran importancia en el futuro. A diferencia de los dispositivos totalmente eléctricos, los sistemas híbridos permiten un servicio más prolongado y eficiente en lugares con infraestructura limitada. Esta asociación entre Archer y Anduril es un paso importante que promete marcar una nueva era en la industria de la aviación.