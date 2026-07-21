El Manchester United supera al Arsenal en la carrera por el fichaje de Manu Koné

El club inglés Manchester United ha entrado seriamente en la lucha por fichar a Manu Koné, centrocampista de la Roma y de la selección francesa, con el objetivo de reforzar su línea medular. Actualmente, los «Red Devils» llevan ventaja sobre su principal competidor en esta carrera, el Arsenal de Londres. Así lo informa Goal.com informa. señala.

Según la información publicada por el diario L'Équipe, el centrocampista de 25 años está listo para abrir un nuevo capítulo en su carrera y quiere probarse en la Premier League. La directiva del Manchester United ha marcado a Koné como el objetivo principal para el centro del campo de cara al periodo posterior a la Copa del Mundo de 2026. El propio jugador ve con buenos ojos la idea de mudarse al norte de Inglaterra.

Competencia entre clubes de la Premier League

Aunque el Arsenal lleva meses negociando con el exjugador del Toulouse, en esta etapa la oferta y el proyecto del Manchester United han despertado mayor interés en el futbolista. Para el club de Old Trafford, Manu Koné es una de las prioridades en el mercado de fichajes. Aunque el Inter de Italia también ha mostrado interés, el poder financiero y el prestigio de la Premier League atraen más al centrocampista francés.

Manu Koné disputó 82 partidos con la Roma durante sus dos temporadas en la capital italiana. Desempeñó un papel fundamental para que el equipo lograra el tercer puesto en la Serie A con 73 puntos. Ahora, su objetivo es elevar su nivel y luchar por títulos en un club de primer nivel.

Detalles del traspaso y expectativas

La directiva del Manchester United planea no apresurarse en este fichaje y evitar gastos excesivos por el jugador. A pesar de ello, Koné ocupa uno de los puestos más altos en la lista de objetivos del club. El deseo del jugador es que la decisión sobre su futuro se tome lo antes posible, aunque el mercado de fichajes tras la Copa del Mundo podría presentar complicaciones particulares.

Este fichaje será sin duda interesante para los aficionados al fútbol, ya que centrocampistas físicamente fuertes y técnicamente formados como Manu Koné se adaptan rápidamente al intenso estilo de juego de la Premier League. Si se concreta el acuerdo, el Manchester United contará con un jugador fiable capaz de realizar un gran despliegue en el centro del campo.