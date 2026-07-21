El Bayern extiende el contrato de su jugador más trabajador, Konrad Laimer

El club más laureado de Alemania, el Bayern Múnich, ha logrado extender el contrato de uno de sus jugadores más versátiles y trabajadores, el internacional austriaco Konrad Laimer. Tras varios meses de complejas negociaciones, ambas partes finalmente llegaron a un acuerdo y el jugador permanecerá en el club muniqués. Así lo informa Goal.com informa .

El polivalente jugador de 29 años se ha comprometido a jugar en el Allianz Arena durante tres temporadas más. Este acuerdo pone fin a un largo periodo de incertidumbre administrativa en torno al club. Aunque el proceso de negociación estuvo estancado durante un tiempo, se logró un avance decisivo gracias a las concesiones mutuas de ambas partes.

Dificultades en las negociaciones y la reacción tajante de Uli Hoeness

El proceso de negociación no fue fácil, debido a la estricta política salarial del club. En mayo, el presidente de honor del Bayern, Uli Hoeness, había expresado sus opiniones tajantes sobre las exigencias salariales del jugador. Dijo abiertamente que valoraba el trabajo de Konrad Laimer, pero que no estaba al nivel de las estrellas mejor pagadas del club.

En una entrevista con DAZN, Hoeness destacó: «Valoro a Conny, trabaja muy bien, pero no es Diego Maradona. Jugadores como él deben entender que hay límites salariales claros en el club, independientemente de su lugar en la plantilla. Es un jugador importante para nosotros, pero no es Harry Kane». Esta declaración jugó un papel decisivo en la fase final de las negociaciones.

Konrad Laimer demostró una vez más su valor tras una brillante participación en la Copa del Mundo. Con la selección de Austria, disputó todos los partidos hasta los octavos de final sin descansar ni un minuto. Su estado físico y resistencia convencieron al cuerpo técnico del Bayern de la necesidad de retenerlo en el equipo.

Al hablar sobre su nuevo contrato, el propio jugador destacó que está feliz en Múnich. «Llevar la camiseta del Bayern es un orgullo especial para mí. Me siento muy bien en Múnich y disfruto jugando para este equipo. Puedo ayudar al equipo en diferentes posiciones y estoy listo para darlo todo en cada segundo», declaró Konrad Laimer.

El director deportivo del club, Christoph Freund, tampoco ocultó su satisfacción con este acuerdo. Según él, Laimer es valioso no solo por sus acciones en el campo, sino también por sus cualidades de liderazgo en el vestuario. Es visto como un ejemplo que nunca deja de luchar y que trabaja constantemente en sí mismo.

Para el Bayern, este contrato tiene una importancia estratégica. Dejar ir al centrocampista nacido en Salzburgo gratis o a bajo precio podría haber creado un gran vacío en los esquemas tácticos del equipo. Finalmente, el jugador redujo ligeramente sus exigencias financieras y el club retuvo a su principal «fuerza de trabajo».