Xiaomi presenta la nueva Mijia Electric Shaver, asequible y con 90 días de autonomía

El gigante tecnológico chino Xiaomi continúa expandiendo su ecosistema de gadgets para el hogar. En esta ocasión, la compañía ha presentado la nueva generación de la afeitadora eléctrica Mijia Electric Shaver, diseñada para hombres y que combina un alto rendimiento con un precio asequible. El dispositivo está atrayendo la atención de los usuarios no solo por su diseño compacto, sino también por sus capacidades técnicas. Así lo informa Ixbt.com informa .

Según la publicación Ixbt.com, el nuevo modelo se encuentra actualmente en fase de crowdfunding en la plataforma Xiaomi Youpin. La principal característica distintiva del dispositivo es su innovadora construcción de cabezal anular. Esta tecnología ayuda a dirigir con precisión los vellos hacia las cuchillas y reduce drásticamente la probabilidad de que queden vellos en las zonas difíciles del rostro.

Alta velocidad y sistema inteligente

La Mijia Electric Shaver está equipada con un sistema de doble corte de tres cuchillas. El motor de alta velocidad integrado tiene una potencia de hasta 5 millones de movimientos por minuto. Este indicador acelera significativamente el proceso de afeitado y previene la irritación de la piel. Los ingenieros de Xiaomi destacan que este diseño elimina molestias como los tirones o cortes de vello.

Además, la afeitadora cuenta con un sistema inteligente de gestión de potencia adaptativa. Esta función ajusta automáticamente la velocidad del motor según el grosor y la densidad de la barba. Esto no solo ahorra energía, sino que también garantiza un enfoque individual para cada usuario.

Autonomía y protección

Uno de los puntos fuertes del nuevo gadget es su batería. Con una carga completa, el dispositivo puede funcionar en modo autónomo hasta 90 días. Esto lo convierte en el compañero ideal para viajes largos. El usuario prácticamente no tiene que preocuparse por el cargador durante casi tres meses.

También se ha prestado especial atención a la higiene y durabilidad. El cuerpo de la Mijia Electric Shaver cuenta con protección contra el agua bajo el estándar IPX7. Esto permite a los usuarios lavar fácilmente la afeitadora bajo el grifo después de su uso. Además, el dispositivo es apto tanto para afeitado en seco como en húmedo.

Actualmente, el nuevo producto se ofrece como parte de una promoción por unos 30 dólares. Una vez que comience la fase principal de ventas, se espera que su precio minorista alcance los 35 dólares. Dada la popularidad de los productos Xiaomi en el mercado, es de esperar que este modelo aparezca pronto en las tiendas locales.