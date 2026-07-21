El PSG se retira de la carrera por Ayyoub Bouaddi: vía libre para el Real Madrid y el FC Barcelona

El club francés Paris Saint-Germain ha descartado sus planes para el traspaso de Ayyoub Bouaddi, el talentoso centrocampista de 18 años del LOSC Lille. Considerado una de las jóvenes promesas más brillantes de Europa, el jugador marroquí es ahora el objetivo principal de los gigantes españoles: el Real Madrid y el FC Barcelona. Se espera que esta decisión cambie significativamente el equilibrio de poder en el mercado de fichajes. Así lo informa Goal.com informa .

Según la información publicada por el diario L'Équipe, la directiva del club parisino, tras analizar la plantilla a disposición de Luis Enrique, ya no considera prioritaria la incorporación de un nuevo centrocampista. Aunque los responsables del PSG se interesaron por el precio y las condiciones del jugador a principios de temporada, finalmente decidieron cambiar su dirección estratégica.

La nueva estrategia de los parisinos

Detrás de esta decisión del PSG se encuentra el deseo del club de dar más oportunidades a sus propios talentos y jóvenes promesas. En particular, la renovación de contratos de jugadores como Senny Mayulu, Fabián Ruiz y Lucas Beraldo, así como el papel creciente de jóvenes como Désiré Doué, satisfacen a la directiva. El club prefiere apostar por sus recursos internos para crecer.

Ayyoub Bouaddi sigue siendo uno de los jugadores más demandados de su generación. Su brillante participación en la Copa del Mundo ha atraído la atención de los mejores ojeadores europeos. Aunque todavía no se han presentado ofertas oficiales por parte del Real Madrid o el FC Barcelona, la retirada del PSG facilita considerablemente las negociaciones para los clubes españoles.

Según Goal.com, Bouaddi, formado en la academia del Lille, ha establecido un récord único en la liga francesa. Se convirtió en el jugador más joven en la historia de la Ligue 1 en disputar 50 partidos, superando el registro del legendario Eden Hazard. Esta estadística demuestra la madurez y la regularidad del joven centrocampista.

Tras alcanzar los cuartos de final de la Copa del Mundo 2026 con la selección de Marruecos, Bouaddi participó en cinco encuentros. Fue registrado como el segundo jugador más joven en la historia del torneo en ser titular en unos cuartos de final (solo Pelé era más joven). Esta experiencia en una competición tan prestigiosa aumenta sin duda su valor de mercado.

Los expertos consideran a Bouaddi un activo estratégico del fútbol moderno. Su potencial técnico y su visión de juego cumplen perfectamente con las exigencias de los clubes de élite. Ahora, se espera una competencia directa entre el Real Madrid y el FC Barcelona en el mercado de verano, ya que la ausencia de un rival con el poder financiero del PSG permitirá controlar mejor el precio del traspaso.