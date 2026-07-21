Google trabaja en la nueva generación de chips Frozen v2: Gemini será aún más rápido

Google, propiedad de Alphabet, está desarrollando un nuevo procesador de servidor destinado a aumentar drásticamente la eficiencia de sus modelos de inteligencia artificial Gemini. Creado bajo el nombre en clave "Frozen v2", se espera que este chip no solo mejore la velocidad de los sistemas de IA, sino que también reduzca significativamente el consumo de energía. Este proyecto se considera un paso clave hacia la independencia de hardware del gigante tecnológico. Así lo informa Techcrunch.com informa .

Según fuentes anónimas citadas por The Information, se planea que el nuevo chip entre en funcionamiento en 2028. Las estimaciones iniciales sugieren que Frozen v2 será entre 6 y 10 veces más eficiente que los chips actuales de Google. Esta métrica se mide por la cantidad de tokens generados por unidad de energía consumida.

Independencia tecnológica y competencia con NVIDIA

Actualmente, el mercado mundial de la IA depende en gran medida de los chips de NVIDIA. Empresas como Google, Microsoft y OpenAI buscan reducir esta dependencia y crear chips optimizados al máximo para su software. Producir sus propios chips permite a Google no solo reducir costos, sino también garantizar la estabilidad ante la escasez global de potencia de cómputo.

Aunque los representantes de Google no confirmaron directamente el proyecto a TechCrunch, tampoco lo negaron. La compañía declaró que experimenta constantemente con nuevas innovaciones para ofrecer el máximo rendimiento a sus usuarios. Este enfoque permite optimizar los sistemas para cargas de trabajo reales mediante el diseño simultáneo de hardware y software.

Situación del mercado y reacción de los inversores

La carrera por la IA no se limita a Google. Por ejemplo, en junio, OpenAI anunció su primer procesador llamado Jalapeño. Además, hay informes de que Anthropic está discutiendo una asociación con Samsung para la fabricación de chips. Estos movimientos demuestran que la lucha por el hardware se ha intensificado entre los líderes del sector.

Los inversores han estado preocupados durante mucho tiempo por los enormes gastos planeados por Alphabet para su estrategia de IA. Este año, Google planea invertir entre 180 y 190 mil millones de dólares en este sector. Las noticias sobre Frozen v2 han aumentado la confianza de los inversores en que estas inversiones darán sus frutos. Tras los informes, el valor de las acciones de la compañía subió casi un 3% el lunes por la mañana.

Estas noticias también son importantes para el mercado tecnológico. El aumento de la eficiencia de los servicios de Google y de la red neuronal Gemini permitirá en el futuro que las soluciones basadas en IA sean más asequibles y rápidas para los desarrolladores y usuarios locales, lo que a su vez tendrá un impacto positivo en el desarrollo de la economía digital.