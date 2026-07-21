Lionel Messi hace sus primeras declaraciones tras la derrota en la final del Mundial 2026

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Lionel Messi hace sus primeras declaraciones tras la derrota en la final del Mundial 2026

El capitán de la selección argentina, Lionel Messi, compartió sus emociones tras la dolorosa derrota ante España en la final de la Copa Mundial 2026. El legendario delantero se dirigió a los aficionados a través de las redes sociales, admitiendo que perder la oportunidad de ser bicampeón del mundo consecutivo fue un duro golpe para él. Así lo informa Goal.com .

En el partido decisivo disputado en el MetLife Stadium, Argentina cayó ante España en la prórroga. Messi, de 39 años, destacó en su cuenta de Instagram que pasará mucho tiempo antes de que la herida de esta derrota pueda sanar. A pesar de ello, no ocultó su orgullo por los logros y el nivel de juego mostrado por su equipo en los últimos cuatro años.

« Será difícil cerrar esta herida »

Tras participar en su sexto Mundial, logrando un hito histórico, la estrella del Inter Miami dejó de lado su tristeza personal para agradecer a los aficionados que viajaron a Norteamérica. Durante todo el torneo, la unión entre la Albiceleste y sus fieles seguidores fue la principal fortaleza del equipo.

« El dolor es muy fuerte y llevará tiempo que esta herida sane. Pero también me quedo con todos los buenos recuerdos. Luchamos hasta el final, cambiamos el destino de los partidos y sentimos el apoyo de todo un país. Esa unidad y nuestro trabajo es lo que nos llevó de nuevo a estar entre los mejores equipos del mundo », escribió Lionel Messi.

Según el capitán, hoy es difícil asimilar y valorar plenamente el resultado obtenido, pero el hecho de que Argentina haya llegado a la final de la Copa del Mundo dos veces consecutivas es un gran éxito en sí mismo. Añadió que se siente orgulloso de haber podido unir a su pueblo una vez más.

Al finalizar su mensaje, Lionel Messi mostró respeto hacia su rival. « Gracias de corazón por todos los mensajes y felicitaciones. También felicito a la selección de España por el campeonato », concluyó el futbolista argentino.

Cabe recordar que se espera que este torneo sea la última gran competición en la carrera de Messi. Sus sinceras palabras tras la final han tenido un gran impacto en la comunidad futbolística mundial y entre sus seguidores.

Lionel MessiArgentinaMundial 2026EspañaFútbol
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