Tottenham y Nápoles negocian un intercambio de porteros

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Tottenham y Nápoles negocian un intercambio de porteros

El Tottenham de la Premier League inglesa y el Nápoles italiano podrían cerrar un acuerdo inesperado en este mercado de fichajes de verano. Ambas partes están considerando seriamente la opción de intercambiar a sus porteros. Como parte de este acuerdo, se espera que Guglielmo Vicario regrese a Italia, mientras que el serbio Vanja Milinkovic-Savic pondría rumbo al club londinense. Así lo informa Goal.com señala .

Tras el nombramiento de Massimiliano Allegri como entrenador principal del Nápoles, los planteamientos tácticos y los planes de plantilla del equipo han cambiado radicalmente. El nuevo técnico planea centrarse en Alex Meret bajo los palos, lo que pone en duda el futuro de Milinkovic-Savic, fichado el año pasado por 22 millones de euros. Según Goal.com, esta situación ha sido el detonante para iniciar las conversaciones con el Tottenham.

Cambios tácticos y nuevos proyectos

La temporada pasada, el Tottenham luchó por la permanencia en la Premier League, terminando en el puesto 17 de la tabla. Ahora, el club londinense, que ha iniciado un nuevo proyecto bajo la dirección de Roberto De Zerbi, trabaja activamente en reforzar su plantilla. Aunque Guglielmo Vicario es el portero titular, los rumores de traspaso sobre él no han cesado desde hace tiempo.

Según la cadena Rai, la directiva del Nápoles quiere fortalecer su línea defensiva incorporando a Vicario. Vicario ha disputado un total de 117 partidos con el Tottenham, manteniendo su portería a cero en 29 ocasiones. Además, fue una pieza clave en el éxito del equipo en la Europa League la temporada pasada.

Para Milinkovic-Savic, un traspaso al club londinense podría abrir un nuevo capítulo en su carrera. Considerado un portero que encaja en el estilo de Roberto De Zerbi, el guardameta serbio cuenta con todas las condiciones físicas para adaptarse al fútbol inglés. Si este intercambio se lleva a cabo, ambos clubes habrán resuelto sus problemas en la portería de un solo golpe.

Actualmente, las negociaciones entre los clubes continúan y se espera que el proceso se aclare en los próximos días. Este traspaso no solo podría definir el destino de ambos porteros, sino también la estrategia general de los equipos para la próxima temporada. El Tottenham sigue siendo uno de los clubes más activos en el mercado y estos movimientos inesperados mantienen la atención de los aficionados.

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