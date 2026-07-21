Revolución en la industria aeronáutica china: el COMAC C929 compite con Boeing y Airbus

La corporación aeronáutica china COMAC ha dado un paso más para poner fin a la hegemonía de EE. UU. y Europa en el mercado mundial de la aviación civil. En el salón aeronáutico de Farnborough, la compañía anunció oficialmente que el proyecto de su desarrollo más reciente, el avión de largo alcance y fuselaje ancho COMAC C929, avanza activamente según lo planeado. Se espera que esta aeronave se convierta en el principal competidor de gigantes como el Boeing 787-9 Dreamliner y el Airbus A330neo en el mercado global. Así lo informa Ixbt.com informa .

El proyecto COMAC C929 es una parte fundamental de la estrategia de China para lograr la independencia de su industria aeronáutica. Con capacidad para unos 290 pasajeros, este avión tendrá la capacidad de realizar vuelos intercontinentales. Según los expertos, el éxito del C929 ofrecerá una alternativa nueva y más económica no solo para el mercado interno chino, sino también para las aerolíneas internacionales.

Una nueva jerarquía en el mercado de la aviación

En la feria de Farnborough, COMAC no se limitó al C929. La compañía presentó toda su línea de aviación civil, que incluye:

C909 — un avión regional de 90 plazas (anteriormente ARJ21), que ya ha sido entregado a más de una decena de clientes;

— un avión regional de 90 plazas (anteriormente ARJ21), que ya ha sido entregado a más de una decena de clientes; C919 — un avión de fuselaje estrecho de 190 plazas, competidor de la familia Boeing 737 y Airbus A320;

— un avión de fuselaje estrecho de 190 plazas, competidor de la familia Boeing 737 y Airbus A320; C929 — el proyecto insignia de largo alcance y fuselaje ancho.

Según ixbt.com, el modelo C909 está adaptado no solo para el transporte de pasajeros, sino también para tareas especiales. El fabricante presentó modificaciones para evacuación médica, extinción de incendios, carga, jets de negocios y puesto de mando aéreo para emergencias. Esto demuestra la versatilidad de los aviones chinos.

Explotación exitosa y perspectivas

Actualmente, el modelo C919 es operado con éxito por las aerolíneas más grandes de China: China Eastern, Air China y China Southern. Según datos del Ministerio de Industria y Tecnologías de la Información de China, hasta la fecha se han entregado 41 aviones C919. Estas cifras demuestran la creciente confianza en la tecnología china.

Estas noticias también son importantes para Uzbekistán y la región de Asia Central. La aparición de aeronaves modernas y asequibles podría abrir nuevas oportunidades para que las aerolíneas regionales renueven sus flotas en el futuro. Actualmente, los modelos C909 se utilizan activamente en países del Sudeste Asiático, lo que confirma el alto potencial de exportación de la aviación china.

En conclusión, el éxito del proyecto COMAC C929 podría romper el duopolio de décadas entre Boeing y Airbus. Al introducir tecnologías modernas, los ingenieros chinos se centran principalmente en la eficiencia del combustible y la comodidad de los pasajeros.