Ford regresa al mercado europeo: Fiesta, Bronco y nuevos crossovers

Ford anunció que lanzará cinco nuevos modelos para los mercados del Reino Unido y de la Unión Europea en los próximos cuatro años. La gama incluye un nuevo hatchback eléctrico que se espera reviva el legendario nombre Fiesta. Jim Baumbick, jefe de la división de turismos de Ford en Europa, prometió que los nuevos modelos ofrecerían una dinámica de conducción a la altura del rico legado de la marca. Según Autocar.co.uk informa .

La nueva gama de modelos incluirá un SUV multienergía al estilo Bronco, un crossover construido sobre una plataforma de Renault y dos crossovers híbridos enchufables cuya producción se espera en asociación con Geely. Aunque Ford lideró las clasificaciones de ventas en Europa durante décadas con modelos como el Fiesta y el Focus, perdió cuota de mercado en los últimos años tras discontinuar la producción de estos modelos.

La estrategia renovada de la compañía se centra en los segmentos B y C, que representan el 80 % de las ventas regionales. Todos los nuevos modelos tendrán una longitud de entre 4,0 y 4,65 metros. Una de las estrellas principales de la nueva gama es un SUV compacto, que formará parte de la familia Bronco que ha tenido éxito en el mercado estadounidense. Este modelo se producirá junto con el Kuga en la planta de Ford en Valencia a partir de 2028.

Además, está prevista la producción de un nuevo hatchback eléctrico y un crossover en 2028 en colaboración con Renault. Estarán basados en la plataforma RGMP Small utilizada en los modelos Renault 5 y Nissan Micra. Los representantes de Ford enfatizan que estos vehículos tendrán un diseño distintivo y características de manejo de estilo rally, lo que los diferenciará de la competencia.