Irán da un ultimátum de dos a tres días a EE. UU.: surge una nueva amenaza

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Irán da un ultimátum de dos a tres días a EE. UU.: surge una nueva amenaza

El Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán ha anunciado que, si los ataques de EE. UU. continúan, las medidas de represalia se intensificarán drásticamente. Según un portavoz del cuerpo, tras dos o tres días más de ataques, podrían comenzar «operaciones ofensivas a gran escala».

Esta declaración se produce en un momento en que el Mando Central de EE. UU. ha anunciado el inicio de una nueva oleada de ataques contra Irán.

¿Qué ha anunciado la parte iraní?

Según la cadena de televisión estatal IRIB, Mohsen Rezaei, asesor del Líder Supremo de Irán y alto funcionario del cuerpo, afirmó que si las acciones de EE. UU. continúan, Teherán ampliará sus operaciones de respuesta.

«Si los ataques de EE. UU. continúan durante otros dos o tres días, iniciaremos operaciones ofensivas a gran escala», declaró.

Rezaei no proporcionó detalles sobre el alcance ni los objetivos específicos de los posibles ataques.

También se emitió una advertencia a los países de Oriente Medio

El funcionario iraní subrayó que ningún país de la región podrá protegerse totalmente de las acciones ofensivas de Teherán.

Esta declaración puede interpretarse como una advertencia a las bases militares estadounidenses en Oriente Medio y a los países cercanos. Sin embargo, no se especificó qué países u objetivos estaban siendo señalados.

El CENTCOM informó del inicio de nuevos ataques

Anteriormente, el Mando Central de EE. UU. (CENTCOM) había anunciado el inicio de una nueva oleada de ataques contra Irán.

En el comunicado del mando se indicó que las operaciones se están llevando a cabo bajo las instrucciones del presidente de EE. UU.

«Estos ataques, realizados bajo la dirección del Comandante en Jefe, tienen como objetivo reducir aún más las capacidades militares de Irán», señala el comunicado.

La parte estadounidense tampoco ha proporcionado información completa sobre el alcance exacto y los resultados de los ataques.

La tensión en la región podría aumentar aún más

Las declaraciones hostiles de ambas partes indican que la situación en Oriente Medio podría agravarse.

Si EE. UU. continúa con los ataques e Irán inicia las operaciones prometidas, aumenta la probabilidad de que el conflicto afecte a otros países de la región. Hasta ahora, no se ha informado de nuevas iniciativas de diálogo diplomático o de reducción de tensiones.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor
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