Volkswagen presenta su nueva bicicleta eléctrica equipada con tecnologías inteligentes

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Volkswagen presenta su nueva bicicleta eléctrica equipada con tecnologías inteligentes

El fabricante de automóviles alemán Volkswagen ha decidido transformar radicalmente el ecosistema del transporte urbano. En colaboración con la marca n+, la compañía presentó una nueva generación de bicicletas eléctricas. El objetivo principal de este proyecto es hacer que los vehículos de dos ruedas sean tan seguros y tecnológicamente avanzados como los automóviles modernos. Así lo informa Ixbt.com informa .

La característica más singular del nuevo modelo es el sistema Smart View. Según ixbt.com, este sistema incluye una cámara de visión trasera y un radar especial. A través de un panel digital montado en el manillar, el ciclista puede ver los vehículos que se aproximan por detrás. Si un coche se acerca rápidamente, el sistema advierte al conductor, lo que permite circular sin necesidad de mirar hacia atrás.

Seguridad y sistema de iluminación de nivel automotriz

Los ingenieros de Volkswagen también han prestado especial atención al sistema de iluminación de la bicicleta. Las luces LED integradas en el cuadro funcionan como luces de circulación diurna. Al frenar, se encienden automáticamente en rojo, y al girar, se activan indicadores intermitentes de color amarillo. Este sistema funciona bajo el mismo principio que las luces de freno y los intermitentes de los coches.

Además, Volkswagen ha desarrollado un casco «inteligente» dentro de este nuevo ecosistema. Este accesorio funciona sincronizado con el sistema de iluminación de la bicicleta. Lo más importante es que el casco cuenta con una función de detección de accidentes. En caso de una colisión grave, el dispositivo envía automáticamente un mensaje y las coordenadas a los contactos preestablecidos.

Las innovaciones tecnológicas no terminan ahí. Las gafas inteligentes incluidas en el conjunto funcionan conectadas a la cámara y al radar. Proyectan indicaciones de navegación y alertas importantes de tráfico directamente en el campo de visión del ciclista. Se destaca que esta tecnología se basa en desarrollos de la ingeniería de aviación militar.

Para regiones donde la infraestructura ciclista está en desarrollo, estas tecnologías son muy relevantes. El aumento del nivel de seguridad y la introducción de funciones propias de los automóviles ayudarán a popularizar las bicicletas eléctricas no solo para el ocio, sino también como medio de transporte principal.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor
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