Zabihillo O‘rinboyev deja Navbahor y ficha por un nuevo club

El internacional uzbeko el experimentado delantero Zabihillo O‘rinboyev cambió de equipo antes de la segunda mitad de la temporada. El futbolista de 31 años se despidió de Navbahor y se unió a las filas del club Sogdiana Jizzakh.

Este traspaso supone una nueva etapa en la carrera del delantero. O‘rinboyev buscará tener más minutos de juego en su nuevo equipo y volver a destacar con sus goles.

Finaliza una etapa de un año y medio en Navbahor

Zabihillo O‘rinboyev defendió los colores del club de Namangan, Navbahor, durante el último año y medio.

Sin embargo, la presente temporada no fue como se esperaba para el jugador. Debido a una lesión, solo disputó cinco partidos en la Superliga, logrando anotar un gol.

La falta de minutos y los problemas físicos pudieron haber influido en la decisión del delantero de buscar un nuevo destino durante el mercado de fichajes.

Sogdiana refuerza su línea de ataque

El club de Jizzakh ha ampliado sus opciones ofensivas incorporando a este experimentado delantero.

La experiencia de O‘rinboyev en la Superliga, sus movimientos en el área y su capacidad goleadora podrían ser fundamentales para Sogdiana en la segunda mitad de la temporada.

Ahora, el objetivo principal es que el jugador recupere su estado físico tras la lesión y se adapte rápidamente al estilo de juego de su nuevo equipo.

Un recorrido por varios clubes

A lo largo de su carrera, Zabihillo O‘rinboyev en Uzbekistán, ha jugado en varios clubes destacados.

Anteriormente defendió los colores de Bunyodkor y Metallurg. Ahora, Sogdiana se suma a esta lista.

Para el delantero de 31 años, esta etapa en Jizzakh puede ser la oportunidad de demostrar su valía una vez más. Tras haber jugado poco en Navbahor por lesión, O‘rinboyev aspira a aumentar su cuenta goleadora en su nuevo club.