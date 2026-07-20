El costo del transporte espacial cae drásticamente: llegará a 300 dólares para 2040

Las capacidades de la humanidad para explorar el espacio están alcanzando un nuevo nivel. Nuevos análisis realizados por investigadores de la Universidad Politécnica de Turín y la Universidad de Cambridge muestran que los costos de puesta en órbita han disminuido un 96 % en los últimos 65 años. Si esta tendencia continúa, el precio de enviar un kilogramo de carga al espacio podría ser de solo 300 dólares para 2040. Así lo informa Ixbt.com informa al respecto.

El estudio analizó 4 405 lanzamientos de cohetes realizados entre 1960 y 2025. Recopila datos de más de 330 tipos de cohetes desarrollados por Estados Unidos, Rusia, China, la Unión Europea, India, Japón y otros países. Según ixbt.com, mientras que en 1960 poner un kilogramo en órbita costaba el equivalente a 87 023 dólares actuales, para 2025 esta cifra se redujo a 3 868 dólares.

Los científicos señalan que, si bien los cálculos anteriores solo consideraban el precio de los cohetes, el nuevo enfoque calculó la carga útil transportada durante toda la vida útil de cada cohete. Esto permitió una evaluación más precisa de la eficiencia económica en la industria espacial. Se ha descubierto que el sector espacial está avanzando más rápido en la reducción de costos que la tecnología de paneles solares.

La era del New Space y la revolución tecnológica

La razón principal de esta caída drástica de los precios es el cambio del sector de una carrera interestatal a un modelo comercial, es decir, la era del New Space. En particular, los cohetes Falcon 9 de la empresa SpaceX , fundada por Elon Musk, marcaron un punto de inflexión. La reutilización de las primeras etapas de los cohetes ayudó a reducir los costos varias veces.

Según las previsiones de los investigadores, para 2030 el costo de poner un kilogramo en órbita podría bajar a un promedio de 1 600 dólares, y para 2040 a 300 dólares. Esto abrirá nuevas puertas para establecer laboratorios privados en el espacio, ampliar redes de satélites e incluso establecer logística interplanetaria.

Obstáculos en el camino del progreso

Sin embargo, los expertos advierten que una reducción tan rápida no está garantizada. Varios factores negativos podrían afectar los precios futuros:

El aumento de la cantidad de desechos espaciales y la amenaza a la seguridad de los vuelos;

El monopolio de SpaceX en el mercado (actualmente, el 75 % de la carga total mundial corresponde a esta empresa);

Las tensiones geopolíticas que llevan a los Estados a abandonar soluciones comerciales baratas en favor de proyectos nacionales más costosos.

En conclusión, la industria espacial está atravesando una de las etapas más importantes de su historia. Aunque las previsiones a largo plazo deben tomarse con cautela, la tendencia general es clara: el espacio está cada vez más cerca y el costo de utilizarlo seguirá disminuyendo constantemente. Esto también crea grandes oportunidades para que países en desarrollo implementen sus propios programas espaciales en el futuro.