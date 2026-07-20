Uzbekistán cae 10 puestos en el ranking FIFA: se conoce la razón

La FIFA ha publicado la actualización del ranking de selecciones nacionales. El equipo nacional de Uzbekistán ha descendido 10 posiciones, cayendo al puesto 60 del mundo.

El equipo dirigido por Fabio Cannavaro cuenta ahora con 1409,73 puntos. En el último cálculo, Uzbekistán perdió 23,11 puntos, siendo los resultados decepcionantes en la Copa Mundial 2026 la causa principal.

Los resultados del Mundial afectaron seriamente el ranking

Aunque la selección de Uzbekistán participó en la Copa Mundial por primera vez en su historia, no pudo lograr los resultados esperados en el torneo.

Los puntos perdidos tras los encuentros del Mundial llevaron al equipo a descender del puesto 50 al 60 en el ranking FIFA.

Esta ha sido una de las mayores caídas observadas recientemente para Uzbekistán. El equipo intentará ahora recuperar los puestos perdidos obteniendo resultados positivos en los próximos encuentros internacionales.

Uzbekistán es séptimo en Asia

Entre las selecciones del continente, Japón mantiene el liderazgo. Los japoneses ocupan el puesto 17 en la clasificación general.

Los equipos mejor posicionados de Asia:

Japón — puesto 17; Irán — puesto 22; Australia — puesto 28; Corea del Sur — puesto 32.

Uzbekistán, con su puesto 60 mundial, figura séptimo entre los equipos asiáticos.

La selección nacional deberá aumentar significativamente sus puntos de ranking para acercarse a los cuatro mejores del continente.

España también se convierte en la número uno del ranking mundial

Tras vencer a Argentina 1-0 en la prórroga de la final de la Copa Mundial 2026, la selección de España se convirtió en el nuevo líder del ranking FIFA.

Los españoles cuentan con 1995,88 puntos. El título mundial les permitió superar al anterior líder, Argentina.

El top 5 del ranking actualizado es el siguiente:

España; Argentina; Francia; Inglaterra; Brasil.

De esta forma, además de la copa mundial, España también obtuvo el estatus de mejor selección nacional del mundo.

¿Qué equipos están en el top 15?

En la parte alta del ranking FIFA también se encuentran Marruecos, Portugal, Bélgica, Países Bajos y México.

Asimismo, Colombia, Alemania, Croacia, Suiza e Italia ocupan lugares en el top 15.

Los resultados de la Copa Mundial cambiaron drásticamente la posición de varios equipos. Mientras algunos ascendieron, los que no lograron los resultados esperados, como Uzbekistán, perdieron una gran cantidad de puntos.

Una nueva tarea para el equipo de Cannavaro

La caída de 10 puestos de Uzbekistán fue una seria advertencia para la selección nacional. Ahora, el equipo tiene la tarea no solo de revisar su plantilla y estilo de juego, sino también de recuperar su posición en el ranking FIFA.

Cada resultado en los próximos partidos oficiales y amistosos será de gran importancia, ya que el ranking puede influir en el bombo del equipo en los sorteos de futuros torneos.

La Copa Mundial 2026 fue una experiencia histórica para el fútbol uzbeko. Sin embargo, el nuevo ranking también muestra la necesidad de sacar conclusiones serias tras esta experiencia.