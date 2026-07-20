¿64 equipos en la Copa Mundial 2030? Hay un comentario importante

El presidente de la Confederación Sudamericana de Fútbol, Alejandro Domínguez, ha vuelto a poner sobre la mesa el plan de organizar la Copa Mundial 2030 con la participación de 64 selecciones. Señaló que, con motivo del centenario del torneo, la competición se convertiría en el mundial más grande de la historia.

Sin embargo, el formato de 64 equipos aún no ha sido aprobado oficialmente por la FIFA. Es una propuesta impulsada por la CONMEBOL, y la decisión final debe ser tomada por el organismo rector del fútbol mundial. El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, también mencionó que el asunto se discutiría después del Mundial 2026.

¿Qué declaración hizo Domínguez?

El jefe de la CONMEBOL destacó en sus redes sociales que el torneo de 2030 marcará el regreso del fútbol a su tierra natal histórica.

«El próximo campeonato tendrá lugar en la cuna del fútbol. Es una gran oportunidad para celebrar el centenario del torneo. Participarán 64 equipos», declaró Domínguez.

No es la primera vez que la CONMEBOL propone oficialmente un formato de 64 selecciones. La confederación ha justificado esta idea con el deseo de celebrar el centenario del Mundial y atraer a más países al torneo.

La FIFA aún no ha tomado una decisión final

A pesar de la firme declaración de Domínguez, el número de participantes en la Copa Mundial 2030 aún no se ha ampliado oficialmente a 64.

La dirección de la FIFA ha expresado su disposición a estudiar la propuesta, pero no se ha anunciado ninguna decisión final de aprobación o rechazo. Por ello, es correcto considerar el mensaje de que «64 equipos participarán en el Mundial 2030» como un plan en discusión y no como un formato confirmado.

Mientras algunas confederaciones apoyan esta idea, otras advierten que una expansión drástica podría afectar negativamente el número de partidos, la carga de trabajo de los jugadores y el calendario internacional.

El torneo se celebrará en seis países

Por primera vez en la historia, el Mundial 2030 abarcará seis países en tres continentes. Los anfitriones principales del torneo son España, Portugal y Marruecos.

Los partidos inaugurales dedicados al centenario del Mundial se organizarán en Uruguay, Argentina y Paraguay. Uruguay fue el anfitrión de la primera Copa Mundial de la historia en 1930.

De esta manera, la competición se llevará a cabo en territorios de Europa, África y Sudamérica.

¿Qué cambiaría el formato de 64 equipos?

En el Mundial 2026, el número de participantes aumentó por primera vez de 32 a 48, y el torneo constó de 104 partidos. Si el Mundial 2030 se expande a 64 equipos, el número de encuentros podría aumentar drásticamente de nuevo.

Esto daría a más países la oportunidad de participar en la Copa Mundial. Al mismo tiempo, plantea nuevas preguntas sobre la duración del torneo, el sistema de clasificación, el formato de los grupos y la carga física de los futbolistas.

La última palabra la tiene la FIFA

La CONMEBOL manifiesta abiertamente su intención de organizar el Mundial 2030 con 64 equipos. La última declaración de Domínguez demuestra que la parte sudamericana no ha renunciado a este plan.

Pero el derecho a cambiar el formato pertenece a la FIFA. Por lo tanto, solo después de una decisión oficial se sabrá si el mundial más grande de la historia se hará realidad o si se mantendrá el sistema de 48 equipos.