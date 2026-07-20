¿Guardiola cerca de Italia? Hubo una reunión en Barcelona

Ha ocurrido un giro inesperado en la carrera por el puesto de seleccionador de la selección nacional de Italia. Pep Guardiola es considerado prácticamente como uno de los principales candidatos para dirigir a la «Squadra Azzurra».

Según Sky Sport, Paolo Maldini y Leonardo se reunieron con el técnico español en Barcelona el pasado fin de semana. Las partes discutieron los términos de una posible colaboración durante varios días.

¿Qué proyecto le ofrecieron a Guardiola?

La directiva italiana no solo espera resultados a corto plazo del nuevo entrenador, sino también una reconstrucción profunda del equipo nacional.

Según las fuentes, se le presentó a Guardiola un proyecto a largo plazo hasta la Copa del Mundo 2030. Este contempla la integración de jugadores jóvenes, la renovación del estilo de juego del equipo y la recuperación del estatus de Italia en el ámbito internacional.

Se planea que el proceso de renovación comience con la UEFA Nations League, para luego preparar la plantilla para la Eurocopa 2028 y el Mundial 2030.

¿Por qué Maldini elige a Guardiola?

Paolo Maldini y Pep Guardiola están unidos por años de respeto mutuo y relaciones cercanas. La parte italiana ve en el técnico español a un entrenador capaz de aportar una filosofía de juego clara al equipo nacional.

En el fútbol de clubes, Guardiola logró grandes éxitos con su estilo basado en la posesión, la presión alta y el ataque posicional. La directiva italiana también desea crear un nuevo modelo futbolístico que sirva a la selección durante muchos años.

«Manchester City» : una era terminada

Guardiola dejó el Manchester City al final de la temporada pasada. Dirigió al club inglés desde 2016, ganando seis veces la Premier League, además de la Champions League y el Mundial de Clubes.

El técnico había declarado inicialmente que tenía la intención de tomarse un descanso en su carrera. Por ello, la reunión con la parte italiana no significa que el nombramiento sea inevitable.

Aún no hay acuerdo oficial

La candidatura de Guardiola ya no es solo un sueño o una idea inicial. El hecho de que Maldini y Leonardo viajaran a Barcelona para negociar directamente con él demuestra que la parte italiana se toma esta opción muy en serio.

Sin embargo, el deseo de descanso del entrenador y las condiciones financieras del acuerdo podrían ser puntos clave en las negociaciones. Por eso, aún no se ha informado oficialmente sobre un acuerdo definitivo.

Pirlo y Mancini también en la lista

Además de Guardiola, también se están considerando las candidaturas de Andrea Pirlo y Roberto Mancini. Algunas fuentes italianas consideran a Pirlo como una opción relativamente más práctica y asequible desde el punto de vista financiero.

Aún no se ha tomado una decisión final. Pero tras la reunión en Barcelona, la probabilidad de que Guardiola trabaje en Italia ha cobrado un tono mucho más serio que antes. Ahora, la pregunta principal es: ¿aceptará el técnico español probarse en el fútbol de selecciones tras sus éxitos en clubes?