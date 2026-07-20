La empresa SpaceX, fundada por Elon Musk, ha enfrentado problemas técnicos durante su última misión espacial. El lanzamiento del cohete Falcon 9, programado desde la base de la Fuerza Espacial Vandenberg en California, fue detenido automáticamente segundos antes del despegue, después de que los motores se encendieran. Así lo informa Ixbt.com informa .

Esta misión tenía como objetivo poner en órbita 24 nuevos satélites Starlink. Según la publicación ixbt.com, aunque los nueve motores Merlin de la primera etapa del cohete destinados a la misión Starlink 17-39 se encendieron, el sistema automático ordenó la cancelación del vuelo.

Fallos técnicos y medidas de seguridad

Por el momento, los expertos de SpaceX no han emitido una declaración oficial sobre las razones de la interrupción del vuelo. Por lo general, estos incidentes ocurren cuando las computadoras de a bordo del cohete detectan una desviación de la norma en uno de los sensores. A diferencia del programa Starship, la empresa prefiere no revelar detalles sobre estos fallos menores relacionados con Falcon 9.

Cabe destacar que este es el segundo incidente de este tipo observado en las operaciones de SpaceX en la última semana. Anteriormente, el 13º vuelo de prueba del proyecto Starship se interrumpió bajo un escenario similar, es decir, en los últimos segundos tras el encendido de los motores. Esto demuestra el enfoque extremadamente serio de la empresa hacia la seguridad de los vuelos.

El proyecto Starlink también podría tener una importancia estratégica para países con grandes territorios como Uzbekistán. La expansión de esta red, que actualmente proporciona Internet de alta velocidad a muchas regiones remotas del mundo, ayuda a mejorar la calidad de las comunicaciones digitales globales. Por ello, cada lanzamiento, exitoso o no, es objeto de atención por parte de los expertos del sector.

Según los expertos, estas interrupciones se consideran normales para cohetes reutilizables como Falcon 9. La primera etapa del cohete está programada para detener el vuelo ante cualquier situación sospechosa con el fin de ahorrar recursos y proteger el costoso equipo. Se espera que en las próximas horas los ingenieros de SpaceX revisen todos los sistemas y programen una nueva fecha de lanzamiento.