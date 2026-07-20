Rodri es el cuarto en la historia del fútbol: poseedor de logros únicos

La selección española se convirtió en campeona del mundo por segunda vez en su historia tras vencer a Argentina por 1-0 en la final del Mundial 2026. Esta victoria tiene un significado histórico especial para el centrocampista Rodri.

Elegido como el mejor jugador del torneo, el centrocampista español repitió un logro único que solo tres jugadores legendarios habían alcanzado en el fútbol mundial.

Rodri reunió los cuatro trofeos más importantes

Tras el campeonato en el Mundial 2026, Rodri se unió al grupo de futbolistas que han ganado los cuatro grandes trofeos a lo largo de su carrera:

Copa del Mundo;

Eurocopa;

Champions League;

«Balón de Oro».

De esta manera, se convirtió en el cuarto jugador en la historia del fútbol en lograr todos estos títulos.

Para entrar en esta lista, se requiere que el jugador alcance la cima no solo a nivel de clubes, sino también con su selección nacional. Como reconocimiento individual, es necesario haber ganado el «Balón de Oro».

Solo tres futbolistas lo habían logrado antes

Antes de Rodri, solo las leyendas del fútbol alemán Gerd Müller y Franz Beckenbauer, así como el ex líder de la selección francesa Zinédine Zidane, habían logrado este resultado.

Cada uno de ellos ganó los trofeos más prestigiosos tanto en clubes como en selecciones, siendo reconocidos como los mejores jugadores de su época.

Ahora, el nombre de Rodri también figura en esta corta y prestigiosa lista.

En el centro del juego de España en el Mundial 2026

Rodri fue el pilar fundamental del mediocampo español durante todo el Mundial. Desempeñó un papel crucial en la creación de ataques, el control del ritmo de juego y la interrupción de los contraataques rivales.

En la final, España mantuvo la superioridad en el centro del campo y logró limitar los ataques de Argentina. El marcador no se abrió en el tiempo reglamentario y el destino del campeonato se decidió en la prórroga.

Un gol marcado en el minuto 106 dio a España la victoria por 1-0.

El mejor jugador del Mundial

Al finalizar el torneo, Rodri fue nombrado el mejor jugador del Mundial 2026.Este reconocimiento fue una valoración de su juego estable durante todo el torneo, no solo en la final.

El centrocampista ocupó un lugar decisivo en el estilo de juego de España basado en la posesión. Su serenidad, pases precisos y movimientos tácticos permitieron al equipo no desviarse de su plan incluso en los partidos más complejos del torneo.

Rodri se unió a las leyendas

El campeonato mundial era la pieza más importante que faltaba en la colección de trofeos de Rodri. Ahora ha ganado la competición más grande de clubes, el campeonato continental, el Mundial y el premio individual más prestigioso.

Tras repetir este resultado después de Gerd Müller, Franz Beckenbauer y Zinédine Zidane, Rodri consolidó aún más su lugar especial en la historia del fútbol.

España levantó la Copa del Mundo por segunda vez, y Rodri entró en una de las listas más prestigiosas del fútbol a través de una final.