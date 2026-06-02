¿Qué dijo Ozodbek Nazarbekov sobre el fútbol uzbeko?

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¿Qué dijo Ozodbek Nazarbekov sobre el fútbol uzbeko?

Durante una breve entrevista realizada por el conocido presentador y bloguero Otabek Mahkamov, se le hizo una pregunta interesante sobre el fútbol uzbeko al Ministro de Cultura, Ozodbek Nazarbekov.

— El fútbol uzbeko es... en otras palabras, descríbalo en una palabra o frase, — dijo Otabek Mahkamov.

Ozodbek Nazarbekov dio una respuesta corta y concisa a esta pregunta:

— El fútbol uzbeko es el futuro.

Durante la conversación, Otabek Mahkamov también anunció que actualmente está trabajando en un documental dedicado al fútbol uzbeko.

— Actualmente estamos preparando un documental relacionado con el fútbol uzbeko. Esperamos que esta película sea de su agrado, — dijo él.

Después de eso, Ozodbek Nazarbekov también expresó pensamientos cálidos sobre el trabajo de Otabek Mahkamov.

— La contribución de esta persona a Uzbekistán es grande. Lo respeto como un amigo bloguero que presenta información importante para nuestro país y nuestro pueblo a un alto nivel. También sigo los videos de Otabek con interés. Si necesita mi ayuda en alguno de sus proyectos, estoy definitivamente listo para ayudar, — dijo el ministro.

En respuesta, Otabek Mahkamov también expresó una actitud sincera.

— Usted ya me ha brindado una gran ayuda. En particular, mi participación en el video musical de su canción «Sarson» fue una ayuda enorme para mí. Todavía veo los beneficios de ello incluso ahora, — dijo él.

Al final de la conversación, Ozodbek Nazarbekov también expresó su opinión sobre este video musical.

— Por supuesto, para mí, este fue el mejor papel que ha interpretado. Incluso lo considero el más exitoso entre sus otros papeles, — dijo él.

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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» editor

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