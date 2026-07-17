Microsoft Copilot ahora detecta fallos informáticos: la nueva función PC Insights

·54·Tecnología
Microsoft Copilot ahora detecta fallos informáticos: la nueva función PC Insights

Microsoft está probando una actualización importante para el asistente de IA Copilot en Windows. La nueva función, llamada PC Insights, permite a los usuarios consultar el estado de su ordenador con lenguaje natural y simplificar el diagnóstico del sistema. Se espera que esta novedad evite que los usuarios con menos conocimientos técnicos se pierdan en configuraciones complejas o en el "Administrador de tareas". Así lo informa Ixbt.com.

Según la información publicada por Windows Latest, PC Insights analiza las características técnicas del sistema a petición del usuario y ayuda a identificar las causas de diversos problemas. Por ejemplo, si un usuario pregunta: "¿Tengo suficiente espacio para instalar un juego de 100 GB?", Copilot verifica inmediatamente el almacenamiento y da una respuesta precisa. También puede proporcionar informes sobre la carga de la CPU, el estado de la batería y otros parámetros importantes.

Control total del sistema

Según la documentación técnica de Microsoft, Copilot puede monitorear no solo la carga de la CPU y la RAM, sino también el funcionamiento de la GPU. También será capaz de recopilar datos sobre los siguientes aspectos:

  • Cálculo del espacio libre en disco y el tamaño de carpetas individuales;
  • Identificación de dispositivos USB conectados, discos externos e impresoras;
  • Verificación del estado de cámaras web y otros periféricos;
  • Análisis de la calidad de las conexiones Bluetooth y Wi-Fi.
Por razones de seguridad, la función PC Insights solo opera con el permiso del usuario. El sistema solicita autorización para cada consulta relacionada con el hardware, aunque el usuario puede activar un modo de permiso permanente. Cabe señalar que, por ahora, Copilot no puede abrir archivos personales y, en lugar de resolver problemas de forma autónoma, se limita a identificarlos y ofrecer recomendaciones.

Un asistente "pesado": el problema del consumo de recursos

Aunque la nueva función tiene muchas ventajas, su carga sobre el sistema genera dudas entre los expertos. Las pruebas realizadas por Windows Latest demostraron que la aplicación Copilot, en su estado actual, puede ocupar hasta 1 GB de RAM en modo de espera. Esto supone un inconveniente notable para los propietarios de ordenadores menos potentes.

Además, dado que Copilot viene con una instancia dedicada del navegador Microsoft Edge, ocupa espacio adicional en el disco. Si el asistente de IA ralentiza el sistema durante el proceso de diagnóstico, la eficacia de sus recomendaciones sigue siendo una incógnita. Se espera que Microsoft trabaje en la optimización de este consumo de recursos en el futuro.

Esta función se implementará gradualmente para los usuarios a través de las actualizaciones de Windows. Para quienes tienen dificultades configurando manualmente su sistema, Copilot podría convertirse en un verdadero asesor digital, aunque se requiere una potencia técnica suficiente para garantizar su estabilidad.

MicrosoftCopilotWindows 11Inteligencia ArtificialTecnología
Añadir Zamin.uz a Google¡Lee «Zamin» en Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Comentarios 0

Noticias relacionadas

Los robotaxis de Waymo suspendidos temporalmente en San FranciscoLos robotaxis de Waymo suspendidos temporalmente en San FranciscoHoy, 00:50Los astrónomos hacen un descubrimiento inesperado: el asteroide 1998 SH2 resultó ser un cometaLos astrónomos hacen un descubrimiento inesperado: el asteroide 1998 SH2 resultó ser un cometaHoy, 00:20El modelo Kimi de China sacude el mercado tecnológico mundialEl modelo Kimi de China sacude el mercado tecnológico mundialAyer, 23:51Tesla presenta una nueva bicicleta de equilibrio para niñosTesla presenta una nueva bicicleta de equilibrio para niñosAyer, 22:19Declive del mercado de vehículos eléctricos en EE. UU.: proyectos de Honda y Sony suspendidosDeclive del mercado de vehículos eléctricos en EE. UU.: proyectos de Honda y Sony suspendidosAyer, 21:55Funcionarios estadounidenses autorizados a usar TikTok en sus teléfonos de trabajoFuncionarios estadounidenses autorizados a usar TikTok en sus teléfonos de trabajoAyer, 21:00
AnunciosColaboración
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?

Más leídas Tecnología noticias

Revelado el primer diseño del iPhone 18: Apple optaría por un aspecto inesperado
Revelado el primer diseño del iPhone 18: Apple optaría por un aspecto inesperado
Hablar con los difuntos mediante inteligencia artificial: un estudio revela resultados inesperados
Hablar con los difuntos mediante inteligencia artificial: un estudio revela resultados inesperados
El clima mundial en peligro: la probabilidad de un «Super El Niño» alcanza el 81 %
El clima mundial en peligro: la probabilidad de un «Super El Niño» alcanza el 81 %
Venta de robots humanoides hiperrealistas en China: precios de hasta 146 000 dólares
Venta de robots humanoides hiperrealistas en China: precios de hasta 146 000 dólares
Científicos japoneses revolucionan el mundo de las baterías: creada la batería de litio-azufre
Científicos japoneses revolucionan el mundo de las baterías: creada la batería de litio-azufre
La formación de una nueva capa de corteza oceánica observada en directo por primera vez
La formación de una nueva capa de corteza oceánica observada en directo por primera vez
Científicos detectan por primera vez una atmósfera en un exoplaneta similar a la Tierra
Científicos detectan por primera vez una atmósfera en un exoplaneta similar a la Tierra
El legendario Nokia Asha regresa: HMD prepara un teléfono táctil de nueva generación
El legendario Nokia Asha regresa: HMD prepara un teléfono táctil de nueva generación