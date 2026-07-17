Microsoft Copilot ahora detecta fallos informáticos: la nueva función PC Insights

Microsoft está probando una actualización importante para el asistente de IA Copilot en Windows. La nueva función, llamada PC Insights, permite a los usuarios consultar el estado de su ordenador con lenguaje natural y simplificar el diagnóstico del sistema. Se espera que esta novedad evite que los usuarios con menos conocimientos técnicos se pierdan en configuraciones complejas o en el "Administrador de tareas". Así lo informa Ixbt.com.

Según la información publicada por Windows Latest, PC Insights analiza las características técnicas del sistema a petición del usuario y ayuda a identificar las causas de diversos problemas. Por ejemplo, si un usuario pregunta: "¿Tengo suficiente espacio para instalar un juego de 100 GB?", Copilot verifica inmediatamente el almacenamiento y da una respuesta precisa. También puede proporcionar informes sobre la carga de la CPU, el estado de la batería y otros parámetros importantes.

Control total del sistema

Según la documentación técnica de Microsoft, Copilot puede monitorear no solo la carga de la CPU y la RAM, sino también el funcionamiento de la GPU. También será capaz de recopilar datos sobre los siguientes aspectos:

Cálculo del espacio libre en disco y el tamaño de carpetas individuales;

Identificación de dispositivos USB conectados, discos externos e impresoras;

Verificación del estado de cámaras web y otros periféricos;

Análisis de la calidad de las conexiones Bluetooth y Wi-Fi.

Por razones de seguridad, la función PC Insights solo opera con el permiso del usuario. El sistema solicita autorización para cada consulta relacionada con el hardware, aunque el usuario puede activar un modo de permiso permanente. Cabe señalar que, por ahora, Copilot no puede abrir archivos personales y, en lugar de resolver problemas de forma autónoma, se limita a identificarlos y ofrecer recomendaciones.

Un asistente "pesado": el problema del consumo de recursos

Aunque la nueva función tiene muchas ventajas, su carga sobre el sistema genera dudas entre los expertos. Las pruebas realizadas por Windows Latest demostraron que la aplicación Copilot, en su estado actual, puede ocupar hasta 1 GB de RAM en modo de espera. Esto supone un inconveniente notable para los propietarios de ordenadores menos potentes.

Además, dado que Copilot viene con una instancia dedicada del navegador Microsoft Edge, ocupa espacio adicional en el disco. Si el asistente de IA ralentiza el sistema durante el proceso de diagnóstico, la eficacia de sus recomendaciones sigue siendo una incógnita. Se espera que Microsoft trabaje en la optimización de este consumo de recursos en el futuro.

Esta función se implementará gradualmente para los usuarios a través de las actualizaciones de Windows. Para quienes tienen dificultades configurando manualmente su sistema, Copilot podría convertirse en un verdadero asesor digital, aunque se requiere una potencia técnica suficiente para garantizar su estabilidad.