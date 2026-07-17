Por primera vez en la historia, robots se enfrentan en un combate de MMA

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Por primera vez en la historia, robots se enfrentan en un combate de MMA

Ayer, 16 de julio, se organizó en China el primer combate de robots de la historia mundial basado en las reglas de las artes marciales mixtas (MMA). Este enfrentamiento, que demostró las capacidades de las tecnologías avanzadas y la inteligencia artificial, despertó un gran interés. Así lo informó MMA Mania .

Se informa que esta competición fue organizada por la empresa china EngineAI en el marco del torneo de robótica Ultimate Robot Knock-out Legend (URKL) . El combate tuvo lugar en el Centro Cultural y Deportivo Nanshan de la ciudad de Shenzhen. La famosa estrella de cine Donnie Yen participó como invitado especial.

Se señala que en la fase de clasificación del torneo participaron más de 200 equipos de 10 países del mundo. Según los resultados de las eliminatorias en línea, los 32 mejores equipos obtuvieron su pase a la fase final.

Un robot humanoide plateado con los puños cerrados en un evento público.

Todos los participantes utilizaron como luchador base al robot T800 de EngineAI . Sin embargo, cada equipo aplicó armaduras de protección especiales, soluciones constructivas y diversas mejoras de ingeniería para hacer que su robot fuera superior a los de sus competidores. Esto permitió que cada robot demostrara sus capacidades de una manera única.

Entre los equipos que participaron en la fase final se encontraban representantes de instituciones educativas prestigiosas como la Universidad de California (Berkeley), la Universidad de Stanford, la Universidad Tsinghua, la Universidad de Zhejiang y la Universidad de Hong Kong .

El fondo total de premios del torneo fue de 10 millones de yuanes (aproximadamente 1,48 millones de dólares estadounidenses). Los responsables destacaron que esta competición podría marcar una nueva etapa en el campo de la robótica y la inteligencia artificial.

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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» editor
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