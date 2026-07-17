Una camiseta de 67 años encuentra nuevo dueño por millones de dólares

La leyenda del fútbol brasileño la camiseta que vistió Pelé en la final de la Copa Mundial de 1958 se vendió por una cifra astronómica en una subasta. Sotheby's según informó el servicio de prensa de la casa de subastas, la camiseta única fue adquirida por su nuevo dueño por 4,88 millones de dólares estadounidenses a cambio.

Esta camiseta está ligada a uno de los partidos más memorables de la carrera de Pelé. Fue precisamente en la final de la Copa Mundial de 1958 donde el joven delantero anotó dos goles, contribuyendo de manera decisiva a que la selección de Brasil obtuviera el primer título mundial de su historia. En el encuentro decisivo celebrado en Suecia, los brasileños derrotaron a los anfitriones por un marcador de 5:2 .

Esta victoria fue el primer campeonato mundial de Pelé. Posteriormente, ganó el torneo dos veces más, manteniéndose como el único jugador en la historia en haber ganado tres títulos de la Copa Mundial .

Además, con los goles marcados en aquella final, Pelé alcanzó otro hito histórico. A los 17 años y 249 días , estableció el récord del jugador más joven en marcar en una final de la Copa Mundial. Cabe destacar que este récord sigue vigente hasta el día de hoy.

Como dato, el récord absoluto en venta de camisetas sigue perteneciendo a Diego Maradona. Su famosa camiseta usada en los cuartos de final de la Copa Mundial de 1986 contra Inglaterra se vendió en una subasta en 2022 por 9,3 millones de dólares, cifra que se mantiene como el resultado más alto hasta la fecha.