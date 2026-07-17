Cucurella anuncia una decisión inesperada antes de la final

El defensa de la selección española, Marc Cucurella, hizo una declaración sorprendente sobre su futuro antes de la final de la Copa Mundial 2026. El jugador expresó su disposición a poner fin a su carrera internacional al día siguiente de una posible victoria contra Argentina.

En su opinión, tras ganar la Eurocopa y la Copa del Mundo, no quedará un objetivo mayor que alcanzar con el equipo nacional.

«Al día siguiente llamaré a de la Fuente»

La publicación The Touchline recogió las palabras de Cucurella.

«Si España gana la Copa del Mundo, al día siguiente llamaré a Luis de la Fuente y pondré fin a mi carrera en la selección», declaró el defensa.

El jugador justificó esta decisión por los éxitos logrados con el equipo nacional y la oportunidad histórica que se presenta.

Dos grandes trofeos en dos años

La selección española ganó la Eurocopa 2024. Ahora, el equipo tiene la oportunidad de ganar la Copa del Mundo dos años después.

«Después de ganar la Eurocopa 2024 y luego la Copa del Mundo, es difícil soñar con algo más grande», añadió Cucurella.

Si España gana la final, el defensa podría terminar su carrera internacional en la cima.

España se enfrenta a Argentina en la final

El partido decisivo de la Copa Mundial 2026 enfrentará a las selecciones de España y Argentina.

El encuentro se disputará el 19 de julio en el MetLife Stadium de East Rutherford, Estados Unidos. El inicio está previsto para las 00:00 hora de Taskent.

Por un lado, una España que apuesta por su nueva generación, y por otro, la actual campeona del mundo, Argentina.

La final podría ser el último partido de Cucurella

Si España gana la Copa del Mundo, la final contra Argentina podría ser el último partido de Cucurella con la selección.

Sin embargo, para ello los españoles Lionel Messi deben superar el obstáculo de la Argentina liderada por. Por lo tanto, el destino de la decisión más importante de la carrera del jugador depende de una sola final.