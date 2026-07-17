Superliga, jornada 12: Navbahor pierde la victoria en el último minuto

En uno de los partidos más dramáticos de la jornada 12 de la Superliga, Navbahor cayó derrotado 2-3 ante el AGMK. Aunque los de Namangan se adelantaron dos veces en el marcador, los visitantes se llevaron los tres puntos con un gol en el tiempo de descuento.

El destino del encuentro se decidió con un gol en el minuto 90+3.

Jiyanov marcó un gol tempranero

Navbahor comenzó el partido con intensidad y abrió el marcador en el minuto 8. Ruslanbek Jiyanov aprovechó una buena ocasión para poner en ventaja a los «Halcones».

Sin embargo, el AGMK no tardó en responder. En el minuto 20, Hazratjon Tursunqulov restableció la igualdad — 1:1.

Once minutos después, Husayn Norchayev volvió a poner a los locales por delante. Los equipos se fueron al descanso con una ventaja de 2-1 para Navbahor.

Los suplentes cambiaron el rumbo del partido

En la segunda mitad, el AGMK aumentó la presión intentando evitar la derrota.

Ali Abdurahmonov, que entró al campo en el minuto 80, marcó solo dos minutos después, poniendo el 2-2 en el minuto 82.

Sentoku, quien ingresó desde el banquillo en el minuto 65, se convirtió en el héroe del encuentro.

El gol decisivo llegó en el minuto 90+3

Cuando el partido parecía destinado al empate, el AGMK convirtió una de sus últimas ofensivas en gol.

En el minuto 90+3, Sentoku batió la portería de Navbahor, dando al equipo de Olmaliq una victoria épica por 3-2.

De esta forma, Navbahor se queda sin puntos tras haber liderado el marcador en dos ocasiones.

Situación en la tabla de clasificación

Tras este resultado, Navbahor se mantiene en la 4ª posición de la Superliga con 20 puntos.

El AGMK suma 19 puntos y se coloca en la 6ª posición.

Superliga, jornada 12

Navbahor — AGMK — 2:3

Goles:

Ruslanbek Jiyanov, 8 — 1:0;

Hazratjon Tursunqulov, 20 — 1:1;

Husayn Norchayev, 31 — 2:1;

Ali Abdurahmonov, 82 — 2:2;

Sentoku, 90+3 — 2:3.

Navbahor: Yusupov, Mamatkazin, Komilov, Jiyanov, Kholmatov, Norchayev, Roziyev, Rahimjonov, Ilich, Jgerenaya, Gulamov.

AGMK: Ilyosov, Papava, Ulmasaliyev, Ahmadaliyev, Turdialiyev, Kholmurodov, Sobirjonov, Tursunqulov, Akhrorov, Karimov, Khaknazariy.

¿Cuál crees que fue la causa de la derrota de Navbahor en los últimos minutos?