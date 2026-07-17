El conflicto entre Elon Musk y Sam Altman: ¿es real el proyecto de centro de datos en el espacio?

El reciente enfrentamiento entre dos figuras líderes en el campo de la tecnología de inteligencia artificial y la exploración espacial, Elon Musk y Sam Altman, ha puesto sobre la mesa la cuestión de establecer centros de procesamiento de datos (data-center) en el espacio. Esta disputa no solo muestra las visiones personales de ambos multimillonarios, sino también una seria brecha entre las capacidades tecnológicas modernas y los planes futuros. Así lo informa Ixbt.com informa .

El conflicto comenzó con una publicación de Elon Musk acusando al jefe de OpenAI, Sam Altman, de fraude. En respuesta, Altman criticó la idea de Musk de desplegar capacidades de computación de IA en el espacio. En su opinión, Musk presenta a los inversores el concepto de centros de datos espaciales como un proyecto realizable a corto plazo, lo cual contradice las capacidades técnicas actuales.

Se trata del plan de SpaceX para lanzar una red de satélites dedicada a realizar tareas de IA y procesar solicitudes. El desarrollo de sistemas de computación orbital es uno de los factores clave que contribuyen a la alta valoración de mercado de SpaceX. Los defensores de esta idea creen que los centros orbitales permitirán crear un nuevo formato de servicios en la nube.

Obstáculos técnicos y eficiencia económica

Sin embargo, los expertos en tecnología espacial señalan que existen varias limitaciones para la realización de este proyecto. Para lograr eficiencia económica, el costo de poner cargas en órbita debe ser mucho menor que el actual y se debe establecer la producción masiva de satélites de alta potencia. Las tecnologías actuales no permiten expandir dichos sistemas con rapidez.

SpaceX ha puesto sus principales esperanzas en su cohete Starship para resolver este problema. La empresa planea convertir este cohete en un sistema totalmente reutilizable para reducir drásticamente los costos de transporte. Pero incluso si ambos niveles del cohete se recuperan con éxito en los próximos vuelos de prueba, esto no significa que se pase inmediatamente a la explotación comercial.

Según los datos, podrían pasar varios años más hasta que el cohete Starship alcance el modo de reutilización completa prometido. Además, SpaceX ha comunicado a los inversores que, en el futuro cercano, el segundo nivel del cohete podría perderse tras cada vuelo. Tal escenario haría que la infraestructura de centros de datos en el espacio fuera económicamente inviable.

En conclusión, aunque es posible que aparezcan satélites individuales con equipos de IA en el espacio en los próximos años, es muy probable que el despliegue masivo y sistemático de tales sistemas no se convierta en realidad hasta la década de 2030. Por ahora, el debate entre Musk y Altman sigue siendo una lucha entre los ritmos reales del progreso tecnológico y las ambiciones.