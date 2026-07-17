Urgente: Zinédine Zidane se convierte en el nuevo seleccionador de Francia

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Urgente: Zinédine Zidane se convierte en el nuevo seleccionador de Francia

Una gran era en el fútbol francés llega a su fin y comienza una nueva etapa. Se espera que el legendario jugador y entrenador Zinédine Zidane sea nombrado nuevo seleccionador de la selección nacional de Francia en los próximos días. Así lo informó el reconocido insider y experto en fútbol Fabrizio Romano.

Zamin.uz presenta los detalles de este nombramiento histórico en el fútbol mundial y las razones de los cambios esperados en el equipo francés.

Contrato listo: Zidane solo esperaba a Francia

Según la información del insider, Zinédine Zidane, de 53 años, ha acordado todos los términos del contrato con la Federación Francesa de Fútbol. Incluso ya ha formado su cuerpo técnico.

El anuncio oficial y la firma del contrato tendrán lugar en los próximos días, una vez que el actual seleccionador, Didier Deschamps, deje oficialmente su cargo.

Dato importante: Zidane tenía como objetivo esperar una oferta de la selección francesa desde hace meses. Por ello, rechazó rotundamente varias ofertas atractivas de los clubes más importantes del mundo y de otras selecciones nacionales durante este tiempo.

¿Cuál fue la causa de la salida de Deschamps?

Didier Deschamps dirigió a la selección de Francia durante exactamente 14 años, desde 2012. Sin embargo, la reciente Copa del Mundo 2026 fue su última competición.

En la semifinal de la Copa del Mundo celebrada el pasado 14 de julio en Arlington (EE. UU.), la selección de Francia perdió ante España por 0:2, quedando fuera de la final. Este fracaso aceleró la salida de Deschamps.

Resultados de dos leyendas: ¿Qué logros tienen?

Comparamos los éxitos obtenidos hasta ahora por el entrenador más longevo y exitoso de la historia de Francia y por el nuevo salvador que toma el mando:

Entrenador

Títulos y resultados

Equipos dirigidos

Didier Deschamps

Campeón del Mundo (2018), ganador de la Liga de Naciones, finalista del Mundial 2022 y de la Euro 2016

Selección de Francia (2012–2026)

Zinédine Zidane

Ganador de la Champions League 3 veces consecutivas, 2 veces campeón de España, ganador de la Supercopa de España

Real Madrid (España)

Como se puede ver, aunque Zidane solo ha entrenado al Real Madrid hasta ahora, allí logró resultados fenomenales e irrepetibles. Ahora, por primera vez en su carrera, tomará las riendas de una selección nacional.

Los aficionados y expertos confían en que la llegada de Zidane aportará nueva fuerza y motivación a la selección francesa, especialmente para llevar al siguiente nivel el juego de la estrella del equipo, Kylian Mbappé y de las otras estrellas.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor
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