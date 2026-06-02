El bloguero de 26 años Curry Barker se ha convertido en uno de los descubrimientos más brillantes de Hollywood. Su película de terror de bajo presupuesto, "Obsession", logró un éxito masivo inesperado, recaudando más de 100 millones de dólares en la taquilla mundial. El bloguero de 26 años Curry Barker se ha convertido en uno de los descubrimientos más brillantes de Hollywood. Su película de terror de bajo presupuesto, "Obsession", logró un éxito masivo inesperado, recaudando más de 100 millones de dólares en la taquilla mundial.

Según Box Office Mojo, la producción de la película costó aproximadamente 1 millón de dólares. Cabe destacar que el rodaje se completó en solo 20 días. A pesar de ello, el proyecto se convirtió en una de las películas más rentables y comentadas del año.

El estreno mundial de la película tuvo lugar en el Festival Internacional de Cine de Toronto. Tras el estreno, Focus Features adquirió los derechos de distribución. Más tarde, el famoso estudio Blumhouse se unió al proceso de lanzamiento, ayudando a que la película llegara a un público más amplio.

"Obsession" sigue a un joven llamado Bear, quien ha estado enamorado durante mucho tiempo de la bella Nikki y sueña con ganar su corazón. Un día, Bear encuentra una misteriosa varita mágica en una tienda esotérica y desea que Nikki lo ame más que a nadie.

El deseo se hace realidad, pero los acontecimientos toman un giro inesperado y aterrador. Como resultado, su sueño de amor conduce a consecuencias oscuras y peligrosas.

Los críticos de cine señalan que el éxito de la película se debió a su concepto original, su intensa trama y el enfoque único del joven director. Tras este resultado, Curry Barker se ha convertido en uno de los directores prometedores más solicitados de Hollywood.