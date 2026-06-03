Manzura revela por qué se casó tarde

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Manzura revela por qué se casó tarde

La cantante Manzura habló sobre los factores que provocaron su matrimonio tardío. Señaló que siempre ha tomado el tema del matrimonio con seriedad a lo largo de su vida y no quería tomar decisiones apresuradas al respecto.

Según Manzura, ciertas circunstancias de la vida, sus puntos de vista personales y el propio destino influyeron en su decisión de casarse más tarde.

La cantante también destacó que hoy se considera una persona feliz, viviendo una vida basada en el respeto mutuo y la confianza con su esposo.

Los comentarios de la artista fueron recibidos con gran interés por los usuarios de redes sociales y los fanáticos.

Manzura
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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» editor

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