Manzura revela por qué se casó tarde

La cantante Manzura habló sobre los factores que provocaron su matrimonio tardío. Señaló que siempre ha tomado el tema del matrimonio con seriedad a lo largo de su vida y no quería tomar decisiones apresuradas al respecto.

Según Manzura, ciertas circunstancias de la vida, sus puntos de vista personales y el propio destino influyeron en su decisión de casarse más tarde.

La cantante también destacó que hoy se considera una persona feliz, viviendo una vida basada en el respeto mutuo y la confianza con su esposo.

Los comentarios de la artista fueron recibidos con gran interés por los usuarios de redes sociales y los fanáticos.