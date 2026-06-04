La historia de amor de Lil Khurramov termina inesperadamente

Todo comenzó en enero de este año, cuando el bloguero de 23 años insinuó planes de boda al responder preguntas de sus seguidores. También se supo que mantenía una relación con Valeriya, una modelo de 23 años residente en Dubái.

En febrero, tras llegar a Uzbekistán por trabajo, Ozod voló de nuevo a Dubái para estar con su novia. Publicó fotos con la modelo en redes sociales y comentó: 'No hay amor como este en el mundo'.

Sin embargo, poco después se produjo un giro inesperado. El bloguero confirmó oficialmente el fin de la relación publicando videos de archivo con la canción 'Bevafo' de Munisa Rizaeva. En el pie de foto escribió: 'Tenían que ver esta publicación'.

Esta situación provocó diversos debates en las redes sociales. Mientras algunos usuarios consideraron el desenlace predecible, otros lo interpretaron simplemente como el final de una estrategia de relaciones públicas.

Así, la historia de amor de Lil Khurramov no terminó con la esperada boda, sino con una gran controversia.