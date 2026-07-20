El Arsenal de Londres se prepara para realizar operaciones de mercado importantes con el objetivo de reforzar su línea de ataque. Según la información proporcionada por el exdelantero del club, Jeremie Aliadiere, la salida del delantero brasileño Gabriel Jesus en la ventana de transferencias de verano ya no es un secreto para nadie. Se espera que esta salida aporte fondos adicionales a las arcas del club y libere espacio para nuevas estrellas. Así lo informa Goal.com reporta .

Actualmente, la atención de los Gunners está centrada en el delantero del Atlético de Madrid, Julian Alvarez. El campeón del mundo argentino ha manifestado que está listo para aceptar nuevos retos tras pasar dos temporadas en la capital española. Para el Arsenal, este fichaje tiene una importancia estratégica, ya que el equipo lleva mucho tiempo necesitando un delantero centro de alto nivel con capacidad goleadora constante.

Competencia en el mercado y obstáculos financieros

Julian Alvarez no solo despierta el interés del club londinense, sino también del FC Barcelona. La directiva azulgrana ve en el argentino al sucesor ideal para un Robert Lewandowski que va cumpliendo años. Sin embargo, según Goal.com, la difícil situación financiera de los catalanes podría impedir el acuerdo. Tras verse obligado a despedirse de Lionel Messi, el club no tiene actualmente capacidad para realizar grandes inversiones.

El Arsenal, por su parte, se encuentra en una situación financiera mucho más estable y puede permitirse pagar la cantidad exigida por Alvarez. Julian Alvarez conoce bien la Premier League inglesa: marcó 36 goles en dos temporadas con el Manchester City, contribuyendo al triplete del equipo. Su experiencia y adaptación a la liga son factores clave para el sistema de Mikel Arteta.

Precio récord y futuro del equipo

El Atlético de Madrid no quiere dejar salir fácilmente a uno de sus activos más valiosos. Según los informes, el club español pide 150 millones de euros (unos 127 millones de libras) por el delantero. Si se concreta, podría convertirse en el fichaje récord en la historia del fútbol británico. La directiva del Arsenal debe decidir si está dispuesta a asumir tal riesgo por un solo jugador.

Aunque el Arsenal cuenta actualmente con jugadores como el sueco Viktor Gyokeres y el alemán Kai Havertz, la propensión a las lesiones de Gabriel Jesus y su pérdida de eficacia obligan a la directiva a buscar nuevas soluciones. Jeremie Aliadiere destaca que el club pretende reinvertir el dinero de la venta de Jesus en un jugador de «clase mundial» como Julian Alvarez.

Este fichaje es de gran interés para los aficionados al fútbol, ya que cada movimiento del Arsenal influye directamente en la carrera por el título de la Premier League. La llegada de Julian Alvarez a Londres elevaría sin duda el potencial ofensivo del equipo a un nuevo nivel e intensificaría la rivalidad con el Manchester City.