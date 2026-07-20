Un medicamento común hizo que el cuerpo de una mujer se volviera azul

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Un medicamento común hizo que el cuerpo de una mujer se volviera azul

Una mujer de 68 años que tomó un antibiótico de uso común presentó un efecto secundario muy poco frecuente. New England Journal of Medicine según datos publicados en la revista, dos semanas después de comenzar el tratamiento aparecieron manchas de color azul grisáceo en sus manos y pies. La mujer acudió a los médicos después de que las manchas no desaparecieran tras seis semanas.

Resultó que tomaba 100 mg al día para tratar la rosácea minociclina . Este antibiótico se utiliza ampliamente para tratar la rosácea, el acné y ciertas infecciones bacterianas. Los expertosseñalan que el cambio en el color de la piel es uno de los efectos secundarios muy raros de este fármaco, observado en el 3-15% de los pacientes.

Erupciones y cambios de pigmentación ilustrados en manos y pies.

Al principio, las manchas aparecieron solo en las piernas, luego se extendieron a las manos y los lados de la lengua. Tras esto, a la mujer se le diagnosticó hiperpigmentación inducida por minociclina .

Los médicos le recomendaron suspender el medicamento y protegerse de la luz solar. Seis meses después, aunque las manchas disminuyeron ligeramente, no desaparecieron por completo.

Los expertos indican que, además de mareos, náuseas y dolores de cabeza, la minociclina puede causar raramente cambios en el color de la piel, eritema multiforme y complicaciones graves potencialmente mortales como el síndrome de Stevens-Johnson . Por ello, se destaca la importancia de advertir a los pacientes sobre los posibles efectos secundarios antes de iniciar el tratamiento.

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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» editor
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