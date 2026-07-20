La marca Lumia podría regresar: HMD está en negociaciones con Microsoft

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La marca Lumia podría regresar: HMD está en negociaciones con Microsoft

La legendaria marca Lumia, que definió una era única en el mercado de los smartphones, podría volver a estar disponible. HMD Global, que posee los derechos de fabricación de los teléfonos Nokia, ha mostrado un serio interés en adquirir esta marca comercial y sus patentes relacionadas a la corporación Microsoft. Si el acuerdo se concreta, podríamos ser testigos del rebranding de una de las marcas más reconocidas en el mercado de dispositivos móviles. Así lo informa Ixbt.com informa .

Según información de un influyente insider conocido bajo el seudónimo de SmashX_60, HMD está preparando una oferta oficial a Microsoft para la compra de la marca Lumia. Cabe destacar que los asuntos legales en torno a esta marca han permanecido abiertos desde 2018. En aquel entonces, las partes ya habían mantenido negociaciones, pero no lograron llegar a un acuerdo final. Ahora, HMD ha decidido retomar esta idea.

Nostalgia y nueva estrategia

El resurgimiento de la marca Lumia encaja perfectamente con la estrategia reciente de HMD. Aprovechando su legado histórico, la empresa está reviviendo líneas antiguas y populares bajo los estándares modernos. Por ejemplo, recientemente se anunció el regreso de los dispositivos de la serie Asha. Sin embargo, mientras que Asha ocupa actualmente el segmento de desintoxicación digital y dispositivos sencillos para niños, se espera que Lumia tenga un estatus tecnológico mucho más elevado.

En su momento, los smartphones Lumia destacaron por su diseño vibrante, su cuerpo de policarbonato y, sobre todo, por sus cámaras de alta calidad basadas en la tecnología PureView. Para muchos entusiastas de la tecnología, esta marca sigue siendo un símbolo de calidad e innovación. HMD busca atraer precisamente a esta audiencia leal.

Por ahora, no hay información precisa sobre el monto estimado o las condiciones del acuerdo. Según la publicación ixbt.com, Microsoft no ha utilizado esta marca durante varios años, lo que aumenta las posibilidades de éxito para HMD. Si las negociaciones concluyen con éxito, es casi seguro que la nueva generación de smartphones Lumia funcionará con el sistema operativo Android, ya que la plataforma Windows Phone es cosa del pasado.

En el mercado de Uzbekistán, los smartphones Lumia también gozaron de gran popularidad en su época. Especialmente los modelos Nokia Lumia 520, 920 y 1020 se ganaron el cariño de los usuarios por su asequibilidad y capacidades fotográficas. El regreso de la marca será sin duda recibido con interés en el mercado local, ya que la combinación de diseño retro y funciones modernas podría ser una novedad para los compradores cansados de la uniformidad actual del mercado de smartphones.

Como dato informativo, el insider SmashX_60, quien difundió esta noticia, ha proporcionado información precisa y confiable sobre los productos de HMD Global en los últimos años. Por lo tanto, hay razones suficientes para esperar el anuncio de nuevos dispositivos bajo la marca Lumia en los próximos meses.

HMDLumiaMicrosoftNokiaSmartphone
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor
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