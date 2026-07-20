Disturbios en Buenos Aires tras la derrota de Argentina

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Disturbios en Buenos Aires tras la derrota de Argentina

Tras la derrota de la selección argentina ante España en la final de la Copa del Mundo, se produjeron disturbios en el centro de Buenos Aires. Así lo informó el diario La Nación.

Según los informes, durante una concentración pública organizada en la plaza del Obelisco de la capital, algunos aficionados comenzaron a lanzar botellas y piedras contra los agentes del orden. Debido a la escalada de la situación, la policía se vio obligada a intervenir.

Para controlar los disturbios, la policía utilizó gases lacrimógenos y cañones de agua. Al menos tres personas resultaron heridas en los enfrentamientos y 15 personas fueron detenidas.

La policía argentina utiliza un cañón de agua contra los manifestantes.

Se señala que las fuerzas del orden lograron controlar la situación en poco tiempo. Actualmente se está llevando a cabo una investigación sobre los disturbios ocurridos.

Jóvenes se encuentran entre los gases lacrimógenos y los policías durante los enfrentamientos callejeros.
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