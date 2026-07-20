¿Erling Haaland se despedirá del Manchester City? Un exdefensor lanza una predicción inesperada

Los debates sobre el futuro de Erling Haaland, la estrella más brillante de la Premier League en los últimos años, se intensifican. Aunque firmó un contrato con el Manchester City hasta 2034, muchos dudan que el goleador noruego permanezca diez años en el Etihad Stadium. El exdefensor del equipo, Joleon Lescott, compartió su opinión sobre el asunto. Así lo informa Goal.com .

En una entrevista con Goal.com, Lescott enfatizó que no cree que Erling Haaland permanezca en Manchester hasta el final de su contrato actual. Aunque el delantero está feliz en el equipo por ahora, la volatilidad del mundo del fútbol y el interés de gigantes como el Real Madrid podrían cambiar la situación en cualquier momento. Al mismo tiempo, advirtió que el precio de transferencia para cualquier comprador sería astronómico.

El Real Madrid y el proyecto Galáctico

En la prensa española, a menudo circulan informes de que el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, ve a Erling Haaland como su próximo gran proyecto. Aunque el padre del jugador, Alf-Inge Haaland, confirma que su hijo tiene contrato con el Manchester City, no ha ocultado que jugar en el club madrileño es el sueño de todo futbolista. Esto aviva aún más los rumores de traspaso.

Acercándose a los 26 años, Erling Haaland atraviesa el mejor momento de su carrera. Ha logrado marcar 162 goles en 198 partidos con el Manchester City. Esta estadística lo ha convertido en el delantero más peligroso del mundo. Su reputación se vio reforzada al liderar a la selección de Noruega a la Copa del Mundo 2026, la primera desde 1998.

Nuevo entrenador y planes de futuro

El Manchester City atraviesa actualmente un periodo de transición. Tras la salida de Pep Guardiola, Enzo Maresca se hizo cargo del equipo. En este contexto, la directiva del club intenta retener a líderes como Erling Haaland. Según Lescott, el delantero no dejará el equipo en los próximos años, pero es poco probable que cumpla los 8 años de contrato.

Habiendo ganado la Premier League, la Champions League y la FA Cup con el Manchester City, a Erling Haaland casi no le quedan cimas por conquistar en Inglaterra. Esto podría impulsarlo a buscar nuevos desafíos. Si el traspaso se concreta, se espera que sea uno de los contratos más caros en la historia del fútbol. Por ahora, los aficionados siguen disfrutando de sus goles y récords en la Premier League.