El defensa de la selección nacional de Uzbekistán, Abduqodir Husanov, captó la atención en la Copa Mundial 2026 no solo por su juego sólido, sino también por su alta velocidad.

Según las estadísticas oficiales publicadas por la FIFA, el futbolista uzbeko registró una velocidad de 36,46 km/h durante el torneo, ocupando el 6º lugar en la lista de los jugadores más rápidos del Mundial.

Husanov se unió a las estrellas mundiales

La velocidad más alta en la Copa Mundial 2026 pertenece al delantero de la selección de Francia Kylian Mbappé. Alcanzó una velocidad de 37,61 km/h en el campo.

El segundo lugar lo ocupó el sueco Anthony Elanga con 37,16 km/h. El defensa neerlandés Micky van de Ven completó el podio con 36,77 km/h.

Abduqodir Husanov se registró justo detrás de Erling Haaland. El representante de Uzbekistán superó a futbolistas famosos como Bradley Barcola, Djed Spence, Theo Hernandez y Nélson Semedo.

Los 10 futbolistas más rápidos de la Copa Mundial 2026

Kylian Mbappé — 37,61 km/h Anthony Elanga — 37,16 km/h Micky van de Ven — 36,77 km/h Jordan Bos — 36,67 km/h Erling Haaland — 36,52 km/h Abduqodir Husanov — 36,46 km/h Bradley Barcola — 36,32 km/h Djed Spence — 36,22 km/h Theo Hernandez — 36,17 km/h Nélson Semedo — 35,9 km/h

¿Por qué es importante el resultado de Husanov?

Para los defensas centrales, la alta velocidad es una gran ventaja. Esto permite al jugador detener los ataques rápidos del rival, cerrar espacios y regresar rápidamente a la defensa tras perder el balón.

El resultado de 36,46 km/h de Husanov lo convirtió en uno de los defensas más rápidos del torneo. Especialmente, la presencia de muchos extremos y delanteros famosos en la lista hace que el rendimiento del futbolista uzbeko sea aún más significativo.

Otro reconocimiento para el fútbol de Uzbekistán

La alta posición de Husanov en el ranking de la FIFA durante el primer Mundial de la selección de Uzbekistán fue un logro importante para el fútbol del país.

Al entrar en el top 10 de los futbolistas más rápidos del Mundial, demostró que los jugadores uzbekos pueden competir al más alto nivel en cuanto a capacidades físicas e individuales.

La Copa Mundial 2026 ha terminado, pero el resultado de 36,46 km/h de Abduqodir Husanov sigue siendo una de las estadísticas más destacadas del fútbol uzbeko en el torneo.