Apple integra al equipo de inteligencia artificial Qwen de China

En un momento en que la rivalidad tecnológica entre Estados Unidos y China se intensifica, Apple ha dado un paso inesperado en el desarrollo de su sistema Apple Intelligence. Se ha revelado que la compañía ha contratado al equipo de ingenieros perteneciente al grupo Alibaba, creadores del famoso modelo de inteligencia artificial Qwen. Este movimiento se considera una estrategia para fortalecer la posición de los dispositivos Apple en el mercado chino. Así lo informa Ixbt.com informa .

Según el reconocido analista Robert Scoble, Apple ha incorporado a expertos que trabajaron en la versión de código abierto del modelo Qwen. Aunque esta información aún no ha sido confirmada oficialmente, encaja perfectamente con los planes recientes de Apple para ampliar la colaboración con los gigantes tecnológicos chinos. Anteriormente, Apple había llegado a un acuerdo para integrar los modelos de Alibaba con el fin de localizar sus funciones de inteligencia artificial en China.

Soluciones específicas para el mercado chino

La integración de los modelos Qwen dentro del sistema Apple Intelligence permitirá a los usuarios chinos generar texto e imágenes, así como procesar consultas complejas. Este proceso funciona de manera similar a la asociación establecida con ChatGPT en el mercado global. Es decir, los usuarios podrán aprovechar las capacidades de Alibaba directamente dentro del sistema sin necesidad de cambiar a aplicaciones separadas.

Al mismo tiempo, el asistente de voz Siri actualizado se ha vuelto significativamente más inteligente. Ahora puede entender el contexto en la pantalla del usuario y realizar acciones teniendo en cuenta la información personal. Por ejemplo, Siri podrá analizar una imagen en pantalla para añadir eventos al calendario o enviar un mensaje a una persona específica basándose en los datos extraídos.

Según ixbt.com, Apple está profundizando sus relaciones con China no solo en software, sino también en componentes de hardware. La empresa está estudiando la posibilidad de adquirir chips de memoria DRAM de la empresa local CXMT y módulos de memoria NAND de YMTC para los dispositivos vendidos en China. Esto ocurre a pesar de las restricciones impuestas por Estados Unidos a ciertos fabricantes chinos.

Riesgos políticos y equilibrio estratégico

Tal cooperación podría generar ciertos riesgos políticos para Apple. Por ello, la dirección de la empresa mantiene un diálogo constante con las autoridades estadounidenses para minimizar los problemas potenciales derivados de la compra de componentes en China. Para Apple, China sigue siendo tanto un centro de producción clave como uno de los mercados de ventas más importantes.

Para los usuarios, estas noticias son importantes para observar cómo cambian las características regionales de los productos Apple. Si Apple Intelligence comienza a admitir diferentes idiomas y modelos locales a nivel internacional, esto podría sentar las bases para futuras soluciones de inteligencia artificial adaptadas a otras regiones, incluida Asia Central.